端午節不怕下雨！17家大人系消暑神店 威士忌「極餓」酒香刨冰
端午節連假全台溼答答，推薦適合雨天朝聖的17家大人系消暑神店，網路大暴紅的人氣早午餐店LOST and Found期間限定「愛迷酒酒Affogato」、淡水朝日夫婦全新開賣「Whisky Cocoa」，昭和浪漫洗濯屋則有「大人系提拉米蘇霜淇淋」，Nomonohe のものへ打造的「仕高陽泉酒家刨冰族」再度圈粉吃貨。
記者蕭涵云/綜合報導
仕高利達蘇格蘭威士忌「極餓」系列再出奇招！今年鎖定夏天很難抗拒的「呷冰」全民運動，打造「極餓冰紛祭」串聯全台17家知名冰店，將金雪莉蘇格蘭威士忌融入美、日、義、台多款經典冰品中，共同推出21款微醺聖代、刨冰、冰淇淋與雪藏甜點，躲雨放空還能享受大人系的消暑趣味。
📌人氣首選！視覺系「酒香刨冰」
全台知名的刨冰名店獨家口味出列！淡水滬尾漁港旁超人氣的朝日夫婦全新款「Whisky Cocoa」，結合金雪莉威士忌獨特風味與清新薄荷巧克力，炎夏也能享受高雅的味覺饗宴；在台北吳興街一開幕就掀起話題的Nomonohe のものへ的「仕高陽泉酒家刨冰族」，外觀看起來樸實無華，刨冰上的鹹奶油與特製金雪莉威士忌糖醬卻在入口時引爆味蕾小宇宙；高雄Aru.gori有点氷則以「酒鬼の午後」迎戰，伯爵紅茶刨冰基底淋上以威士忌提香的伯爵紅茶蜜，溫和柔順、一口接一口。
📌初登場冰淇淋、霜淇淋互別苗頭
網路大暴紅的人氣早午餐店LOST and Found期間限定大人版「愛迷酒酒Affogato」，香醇濃縮咖啡澆淋在冰涼牛奶冰淇淋上，再增添金雪莉苦甜略帶微醺風味，有夠銷魂；昭和浪漫洗濯屋「大人系提拉米蘇霜淇淋」，每口都吃得到濃滑乳香與金雪莉威士忌多層次的酒香韻味；
嘉義市HERMIT & Co.則以威士忌風味的自製焦糖醬融入海鹽牛奶霜淇淋，並以添加金雪莉製成的奶油餅乾挖取享用，創意十足！台南國華街商圈，則有結合高濃度巧克力與香醇金雪莉的的AIC義式冰淇淋，還有以純牛奶、加上金雪莉特製的綣綣屋日式霜淇淋。
📌微醺甜點開吃提拉米蘇金銅燒
台北永康商圈金雞母Jingimoo將金雪莉威士忌融入店內熱賣的燒冰提拉米蘇和提拉米蘇金銅燒當中，以義大利Mascarpone乳酪、法芙娜可可粉、手指餅乾和金雪莉製作的提拉米蘇，冷凍24小時後、上桌前用噴槍炙燒出威士忌風味；並首次將威士忌加入金銅燒的巧克力淋醬中，富含酒香、甜而不膩。
即日起至6月25日，至仕高利達「極餓冰紛祭」聯名17間合作店家，點用聯名餐點，每份均含仕高利達金雪莉兌完為止的限量迷你酒50ml乙瓶，發佈限動完成標記還可獲得具收藏價值的活動限定鑰匙圈，共三種吸睛款式、值得收集。餐點數量皆有限，售完為止。
而主打新鮮手工義大利麵的PASTAIO，迎接夏日於PASTAIO內湖店打造甜美桃紅色冰淇淋車，選用台灣檸檬、芒果、小玉西瓜等新鮮水果，搭配西西里島開心果、大溪地香草莢、手工柑橘果醬、唐寧伯爵茶等食材，結合手搖飲料與甜品創意，推出小玉西瓜、草莓、楊枝甘露、蜂蜜檸檬、柑橘伯爵茶、開心果、太妃糖、香草等8種口味的義式冰淇淋gelato。可以單吃、或加價搭配西西里捲、布里歐麵包成冰淇淋甜點。單杯任選2種口味義式冰淇淋，下午2:00-4:00、5:006:00更有限時義式冰淇淋享咖啡半價優惠。