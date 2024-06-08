影／塞爾提克球迷扁Irving充氣人偶出氣！「歐神仙」發文團結全隊

大谷翔平轉戰道奇後首度大戰MVPJudge！生涯洋基球場數據一次看

▲大谷翔平生涯在洋基球場轟出4發全壘打，但打擊率只有1成30，並不理想。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平生涯在洋基球場轟出4發全壘打，但打擊率只有1成30，並不理想。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平要征服紐約客！洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（8）日上午7時將在轉戰道奇後，首度出征紐約洋基球場，他也將遇上「法官」Aaron Judge，大谷曾在2022年美聯MVP競爭中，輸給了Aaron Judge，不過兩人若身體健康，都會是可怕的全壘打王，大谷去年44轟拿下美聯MVP、全壘打王寶座， Judge22年單季62轟，打破美聯以及洋基隊史全壘打紀錄，大谷則是今年以天價7億美元（約220億台幣）轉戰新東家道奇，雙方「MVP」大戰也令人期待，而生涯大谷在洋基球場數據，雖然有4轟，但打擊率只有1成30。而這場比賽Apple TV+也會現場直播。

我是廣告 請繼續往下閱讀
轉戰國聯　大谷首度回到紐約

大谷翔平向來都是紐約球迷的最愛，大都會隊球迷甚至自己製作大谷球衣，不管17號已經被傳奇球星Keith Hernandez退休，球迷就是愛大谷。

為了這次紐約之行，大聯盟官方也提前預告，大谷翔平跟Aaron Judge的搖頭公仔，甚至早就上架販售，還是被搶光。

洋基球場也將會販售大谷球衣等，大谷雖然人在異地，但就看紐約球迷是否買單，給他噓聲或是掌聲

大谷生涯數據不佳　紐約洋基有勝算

根據大谷天使隊時期的數據，他在天使6年，在對戰洋基23場比賽中，他的生涯打擊率為 0.218，上壘率為 0.344，共有9轟，其中有4轟在紐約洋基球場擊出。

大谷在洋基球場的13場比賽中，他的打擊率僅為 0.130，上壘率為 0.245，長打率為 0.413。他確實有4支全壘打，但他在46次擊球中總共只累積了6支安打。

大谷生涯數據來看，在對陣洋基隊，他的職業生涯長打率為 0.628。此外，他在對陣洋基隊比賽中還打出了3次二壘安打和一支三壘安打。

Apple TV+直播資訊：

Apple 和 MLB 繼續合作，推出「週五棒球之夜」，包括賽前和賽後現場直播，美國時間每週五晚上將在 Apple TV+ 上獨家直播，不受當地轉播限制。

如何觀看：

訂閱 Apple TV+ 的粉絲將能夠透過 Apple TV 應用程式觀看「週五之夜棒球」。要在 Apple TV+ 上觀看“週五晚上棒球”比賽，球迷需要執行以下步驟：

啟動Apple TV應用程式並直接選擇比賽，

或者

在 MLB.TV 應用程式中，點擊 Apple TV+ 比賽即可重定向到 Apple TV 應用程式（如果有），

或者

造訪https://tv.apple.com/並使用 Apple ID 登入或建立 Apple ID。


平鎮柯敬賢加盟道奇！偶像就是大谷翔平　美媒爆料簽約金2260萬

偷大谷翔平5.5億！水原一平改行跑Uber Eats　要做多久才還得起？

影／查普曼讓大谷翔平吃鱉！竟投出103mph伸卡球　球賽主播也震驚

大谷翔平對Skenes敲170公里超速安！球迷傻眼：這兩人都是怪物

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生