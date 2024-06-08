大谷翔平轉戰道奇後首度大戰MVPJudge！生涯洋基球場數據一次看

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大谷翔平向來都是紐約球迷的最愛，大都會隊球迷甚至自己製作大谷球衣，不管17號已經被傳奇球星Keith Hernandez退休，球迷就是愛大谷。
為了這次紐約之行，大聯盟官方也提前預告，大谷翔平跟Aaron Judge的搖頭公仔，甚至早就上架販售，還是被搶光。
洋基球場也將會販售大谷球衣等，大谷雖然人在異地，但就看紐約球迷是否買單，給他噓聲或是掌聲。
大谷生涯數據不佳 紐約洋基有勝算
根據大谷天使隊時期的數據，他在天使6年，在對戰洋基23場比賽中，他的生涯打擊率為 0.218，上壘率為 0.344，共有9轟，其中有4轟在紐約洋基球場擊出。
但大谷在洋基球場的13場比賽中，他的打擊率僅為 0.130，上壘率為 0.245，長打率為 0.413。他確實有4支全壘打，但他在46次擊球中總共只累積了6支安打。
大谷生涯數據來看，在對陣洋基隊，他的職業生涯長打率為 0.628。此外，他在對陣洋基隊比賽中還打出了3次二壘安打和一支三壘安打。
Apple TV+直播資訊：
Apple 和 MLB 繼續合作，推出「週五棒球之夜」，包括賽前和賽後現場直播，美國時間每週五晚上將在 Apple TV+ 上獨家直播，不受當地轉播限制。
如何觀看：
訂閱 Apple TV+ 的粉絲將能夠透過 Apple TV 應用程式觀看「週五之夜棒球」。要在 Apple TV+ 上觀看“週五晚上棒球”比賽，球迷需要執行以下步驟：
啟動Apple TV應用程式並直接選擇比賽，
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