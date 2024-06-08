不滿黃仁勳稱台灣為國家 中媒開嗆：應該給大陸同胞一個說法
輝達創辦人黃仁勳聲稱「台灣是世界上最重要的國家」，讓不少一心追求兩岸統一的中國民眾崩潰，卻又制裁不了，連中國官方也一改過往戰狼風格，罕見保持沉默。不過，總部位於中國上海的中國新聞網站《觀察者網》，卻在6日的1篇文章直接點名黃仁勳「得意忘形」，應該給中國的合作夥伴、同胞一個說法。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
多家中媒都引述這篇題為《竟稱台灣為國家，黃仁勳飄了？》的文章，作者聲稱，輝達總市值近期確實不斷攀升，但也因為美國政府的晶片出口限制，讓輝達在中國的市場面臨重大挑戰，畢竟中國是輝達的重要市場和主要創收來源，佔其資料中心業務收入高達20%至25%。
文章並提到，為了因應拜登政府的出口限制，輝達想向中國買家出售性能較低的AI晶片，但中國客戶並不想要，因而減少了對輝達的晶片訂單，轉移給華為等本土企業。輝達確實是一家很強的科技企業，但再強也強不過14億多中國人民的民族感情，中國企業也絕不可能與任何一家支持「台獨」的企業合作，呼籲黃仁勳別默不作聲，「應盡快給大陸同胞、大陸的合作夥伴一個說法」。
陸續有中國民眾，在微博相關討論區留言，雖然也有人喊要制裁黃仁勳，但亦有不少人打下：「忍著吧，咱也沒辦法」、「怎麼辦呢，再忍個十幾年吧，國產晶片還需發展」、「有飄的實力，國產加油呐」、「我們需要繼續努力」，並質疑：「那怎麼的還不封殺？禁止所有Nv產品入華？」