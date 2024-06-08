蔡阿嘎開除蘿拉首發聲了！文章金句3.4萬人朝聖　下一步行動曝光

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蔡阿嘎開除蘿拉首發聲！金句3.4萬人朝聖加油打氣
而事件在延燒一天之後，蔡阿嘎今（8）日凌晨則在IG上曬出工作室員工照，貼文提到：「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為，因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活。」
意即雖然知道把蘿拉事件拍成影片一定能帶來巨大流量，但是帶來的後果相對也是不敢想像，目前下一步應該不會公開蘿拉事件的細節，而是全權交由律師去處理，直接交由司法來裁定，但同時發文也是給廣大觀眾以及給社會一個交代。
貼文曝光後，吸引超過3.4萬人按讚留言「你已經在你的能力範圍照顧好許多員工，你真的很棒了」、「我想這是阿嘎給蘿拉最後，那一點點的生存所給的溫柔吧」、「蔡阿嘎真的太讚了.....看著文章都能覺得有多傷心，以後還是會繼續支持你」、「不拍片說明是對的，後續造成的影響可是非常大的，就交給司法吧。」
而蔡阿嘎除了發出感性文章之外，還是不改搞笑本色，分享自己昨晚去買端午節要拜地基主金紙的時候，結果老闆以為他是20幾歲大學生，還擔心他不會拜地基主，讓蔡阿嘎有感而發直言：「人啊！果然還是要保持善良、心存善念，就會有好事發生。」雖然看似是一篇日常文，但也被粉絲認為末段文章話中有話，與蘿拉脫不了關係。