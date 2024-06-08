蔡阿嘎突開除老員工！蘿拉惡行黑歷史曝　公關集體爆料：業界毒瘤

蔡阿嘎開除蘿拉首發聲了！文章金句3.4萬人朝聖　下一步行動曝光

▲蔡阿嘎（左）指出資深員工蘿拉（右）做出不法行為，6日起解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（左）指出資深員工蘿拉（右）做出不法行為，6日起解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）

記者張嘉哲/綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎日前發布聲明開除元老級員工，陪伴自己奮鬥10年以上的「蘿拉（林沛蓁）」6日起解職，並指控蘿拉個人有不法行為，而工作室同仁包括自己都不知情，消息震撼各界。然而經過一天，蔡阿嘎8日凌晨首度發聲，其文章金句引來3.4萬人按讚，不少粉絲都留言給予加油打氣。

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蔡阿嘎日前發出聲明提到，「蘿拉」因個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室公司政策及工作規則，造成公司重大損失，公司不得已終止與蘿拉的勞雇關係。未來蘿拉不再任職於蔡阿嘎工作室所屬公司，也解除所有形式合作關係，「不得再以蔡阿嘎工作室所屬公司名義進行任何活動。」並且指出蘿拉個人有不法行為，而蔡阿嘎本人以及團隊成員都不知情。

▲蔡阿嘎（左）指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，宣布起解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
▲蔡阿嘎（右）日前指出資深員工蘿拉（中）做出不法行為，宣布已經解除雙方勞雇關係。（圖／蔡阿嘎Life YouTube）
蔡阿嘎開除蘿拉首發聲！金句3.4萬人朝聖加油打氣

而事件在延燒一天之後，蔡阿嘎今（8）日凌晨則在IG上曬出工作室員工照，貼文提到：「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為，因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活。」

意即雖然知道把蘿拉事件拍成影片一定能帶來巨大流量，但是帶來的後果相對也是不敢想像，目前下一步應該不會公開蘿拉事件的細節，而是全權交由律師去處理，直接交由司法來裁定，但同時發文也是給廣大觀眾以及給社會一個交代。

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▲蔡阿嘎開除蘿拉後，凌晨發出員工合照抒發心情，文章內容意旨應該不會拍片公開蘿拉事件細節。（圖/蔡阿嘎IG）
貼文曝光後，吸引超過3.4萬人按讚留言「你已經在你的能力範圍照顧好許多員工，你真的很棒了」、「我想這是阿嘎給蘿拉最後，那一點點的生存所給的溫柔吧」、「蔡阿嘎真的太讚了.....看著文章都能覺得有多傷心，以後還是會繼續支持你」、「不拍片說明是對的，後續造成的影響可是非常大的，就交給司法吧。」

而蔡阿嘎除了發出感性文章之外，還是不改搞笑本色，分享自己昨晚去買端午節要拜地基主金紙的時候，結果老闆以為他是20幾歲大學生，還擔心他不會拜地基主，讓蔡阿嘎有感而發直言：「人啊！果然還是要保持善良、心存善念，就會有好事發生。」雖然看似是一篇日常文，但也被粉絲認為末段文章話中有話，與蘿拉脫不了關係。


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