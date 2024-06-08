蔡阿嘎又噹前員工蘿拉！一句話讓3.7萬老觀眾心痛：看來打擊很大
YouTuber蔡阿嘎6日公開律師聲明，宣布開除任職超過10年的團隊元老蘿拉，原因為對方不法行為造成公司重大損失，事件發酵多日，蔡阿嘎昨（7）日發布的貼文中，疑似二度暗批蘿拉，「人啊！果然還是要保持善良、心存善念」，粉絲心疼直呼：「想必真的受了很大的打擊...」
記者楊穎軒／綜合報導
昨天晚上，蔡阿嘎在粉專發文，透露去買端午節要拜地基主的金紙，老闆對他說：「同學你很年輕耶！你會拜嗎？」蔡阿嘎大笑，指自己已經40歲，老闆訝異回：「我以為你是20幾歲大學生耶！」文末，蔡阿嘎寫下：「嗯人啊！果然還是要保持善良、心存善念，就會有好事發生！」
貼文一出，不到半天湧入3.7萬人按讚，粉絲留言：「這是話裡有話嗎」、「為什麼嘎哥發文明明是笑的，我卻莫名覺得心酸的...希望你們都能好好的啊」、「最後一句好噹」、「頭佛工作室的確需要拜一下」、「想必真的受了很大的打擊，畢竟十幾年的夥伴關係在一夕之間就毀滅了，身為老觀眾也覺得很心痛，希望我們都還是能夠心存善念」、「最後一段是重點！」
此前，蔡阿嘎分享另一篇貼文，他帶工作室員工去南韓濟州島度假，照片中，一行人在當地超市採買，每個人大包小包，滿載而歸，蔡阿嘎說：「結束5天的員工旅遊，買好買滿，回台灣腳踏實地賺錢錢！」粉絲一看立刻明瞭，「腳踏實地四個字，寓意深遠」、「重點畫一下」、「對！君子愛財取之有道，小人才會走旁門走道！」