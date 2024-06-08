Toyz販大麻菸入獄未滿月 直播公布個資、辱網美「X女」又被起訴
知名電競實況主Toyz（劉偉健）日前才因販賣二級毒品大麻菸彈遭判處4年2月定讞，今年5月16日於台中監獄發監執行，至今不過入監才22天，又因在過去直播中公布民眾電話號碼，又爆料《原子少年》「小孩」何世華捲入未成年網美感情糾紛，辱罵網美「Ｘ女」等字眼。士林地檢署偵結，依違反個資法及公然侮辱罪提起公訴。
社會組/綜合報導
起訴指出，2022年間，Toyz在北市南港住家以YT直播方式討論網紅糾紛，不但公布高姓民眾手機號碼，稱「關於○○欠你的錢，我慢慢還給你，你可以配合我演場戲跟她說」等語，導致當時收看直播的粉絲，皆看見高姓民眾手機號碼。
此外，Toyz又於10月18日直播中，談及《原子少年》「小孩」何世華捲入未成年網美感情退團風波，過程添加諸多不實污辱字眼，如「你把自己當什麼阿，X女是不是」等語，涉及公然侮辱、毀謗。
偵查時，Toyz辯稱自己不認識高姓民眾，手機的部分是自己沒注意且沒處理到，強調為來賓所提供，發現後立刻將影片轉為私人，直播言論並非指高姓民眾，只是做效果。
士林地檢署勘驗筆錄、直播影像後，依違反個資法、公然侮辱、加重毀謗等罪起訴，其中涉犯公然侮辱及加重誹謗罪，建請法院從重論以加重誹謗罪論處。
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