接客也要跟AI搶生意？全球首間「網路風月場所」　將推AI互動玩偶

我是廣告 請繼續往下閱讀
本月預計推出的AI玩偶，據悉能與顧客交談和進行身體接觸互動，而這只是成人產業使用生成式AI的眾多例子之一。網路營銷服務公司SplitMetrics的分析顯示，AI伴侶相關app在Google Play商店的下載量已達到2.25億次，未來還隱藏巨大商機。
不過，成人產業AI化也帶來不少隱憂，劍橋大學萊弗胡姆智能未來中心（Leverhulme Centre for the Future of Intelligence）高級研究員麥金納尼（Dr. Kerry McInerney）就直言，關於性和快樂的「性別刻板印象」，可能會被編碼到聊天機器人中，必須格外留心有哪些類型的數據，在這方面被用來訓練聊天機器人，否則就有可能讓那些「貶低女性」的想法，更加潛移默化。
專家也提醒，AI聊天機器人還存在上癮風險，瞄凖的多半是在現實中較孤獨的群體，尤其是男性，特別是那些面臨心理健康問題挑戰的用戶。此外，AI情色互動也可能影響使用者在現實世界中的人際關係，將用戶帶入危險領域：「很多人被他們完全無意付諸行動的想法喚醒。」
面對提醒，在成人產業使用AI的公司則坦言，確實必須謹慎對待，但仍堅持AI可以發揮重要作用，比如透過非真人創建的服務內容，減輕道德問題。對於有輿論稱，性工作者也將面臨來自AI的競爭壓力，有關公司則回應，公司的目標是「增強客戶的性體驗，而不是取代它，這是一個重要的界限」。