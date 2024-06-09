12星座一周運勢／處女座端午過後狀況好　獅子座工作上機會來了

🟡牡羊座
本周運勢重點，日常。
這周容易出現對現況失望、消極的小情緒，而且身邊也有小人的蹤跡。工作上小心小人的中傷；感情上小心對方偷吃。
我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，日常。
這周容易感到身邊的火能量，例如，衝突、動亂、爭吵，除此之外還是有不錯的地方。工作上狀態不錯，注意人際紛爭；感情上適合約會，有小爭吵。
🟡雙子座
本周運勢重點，日常。
這周人際關係上若有不合、鬧翻會有和好的機會，可以享受一下愉悅的氛圍。工作上拉攏人心很重要；感情上有回溫的跡象。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面若有簽約、談生意，小心對方拒絕或收回，另外小心客源流失。工作上不穩定；感情上你的對象可能會突然拒絕你，關係破裂。
🟡獅子座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周工作方面你可以在不佳的環境中得到案子、業績，其他的部分要多多努力。工作上若是狀況很糟會有好轉；感情上有在一起的機會。
🟡處女座
本周運勢重點，日常。
這周狀況不錯，要避免行為舉止會讓人失望、不滿。工作上狀況很好；感情上和踛。
🟡天秤座
本周運勢重點，日常。
這周人際關係上對方有不滿的地方，你會感受到對方冷淡、有距離，你會陷入掙扎。工作上有小不順，想放棄；感情上正在糾纏中。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周容易懶的努力、沒有動力，可能是不夠吸引你。工作上沒有什麼太大的動力；感情上對對方冷感，沒有太花心思在感情方面。
🟡射手座
本周運勢重點，日常。
這周容易對周圍的人事物冷感，不感興趣。工作上可能會覺得不太適合自己；感情上有你不喜歡的對象想追求你。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周小心自己的狀態不穩定，而且很無解。工作上事情多，而且狀況有點糟；感情上感情不穩定，暫時沒有好轉的機會。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、日常、感情。
這周容易感到事情卡卡的、沒有進展，身邊的人也幫不上忙。工作上小心卡住；感情上沒有進展。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周感情方面若是鬧分手，關係上會和好變成不錯的狀態。工作上狀況很好；感情上小心對方消極、不滿。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。