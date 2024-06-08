台84線官田段死亡車禍！黃牌重機自撞護欄　騎士重傷、18歲女不治

媽與外婆赴美參加畢典遇車禍！美官校台籍生陷困境　成立捐款專戶

▲美空軍官校台籍生徐皓明獲選拔為公費留美生，日前與媽媽、外婆開心合影。（圖／翻攝空軍軍官學校臉書）
▲美空軍官校台籍生徐皓明獲選拔為公費留美生，日前與媽媽、外婆開心合影。（圖／翻攝空軍軍官學校臉書）

社會組/綜合報導

空軍官校學生徐皓明獲選拔為公費留學名額，派赴美國空軍官校就讀4年，成績優異，曾代表前往美國西點軍校交流，於今年5月畢業。久未見面的媽媽、外婆特地赴美參加畢業典禮，卻不幸發生車禍重傷，一度生命垂危，初估在美醫療費用恐高達100萬美元，對經濟不家的徐家來說，更是雪上加霜。對此，台灣空軍官校已於7日成立捐款專戶協助募款，鼓勵同袍解囊相助。

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據了解，空軍官校學生徐皓明來自澎湖，為家中為獨子，原本家中經濟狀況就不寬裕，父親長期臥病在床，由徐母擔任社福員兼職照顧徐父，但母親也需要洗腎，他為了減輕家計負擔選擇就讀軍校，因成績優異，拿到公費留美名額。

空軍軍官學校指出，徐皓明4年前派赴美國空軍官校就讀，原訂5月30日畢業，卻於美國時間5月25日駕車搭載外婆及母親時，於科羅拉多州駕車發生重大車禍，徐生經治療雖無大礙，但他的外婆及母親經醫院診治後，均需進行重大手術，並於術後住進加護病房觀察。

面對數千萬的龐大國外醫療費用，以及未來返國長期照護之路，絕非當事人所能負擔，懇請空軍同袍捐款急難救助金，慷慨解囊提供當事人在美醫療、返國照護、生活急難等協助，使其在緊急危難之際能渡過危機。

空軍司令部發佈新聞稿表示，對於車禍件深表遺憾，第一時間已派員赴醫院關懷，並慰問在台家屬，目前已由駐美代表團幫助徐生生活照顧、辦理保險給付、理賠、醫療協助及協調美空軍官校提供法律諮詢等相關事宜。

此外，已請美空軍協助洽詢美國民航醫療專機評估費用，續依美醫院治療情況，規劃適切方式與日期。若經醫療專機返國，將由軍醫局依家屬意願協助轉院、治療等事宜。且已指派專人照顧、慰慰在台家屬，隨時提供最新進度，使其安心。

立委王定宇也在臉書透露最新情形，徐皓明的母親和外婆因為頸椎受傷開刀，目前頸部以下不能動，二人也無法進食，目前均插食管，外婆和媽媽還要額外接受洗腎。


捐款專戶名稱：空軍官校留美學生徐皓明急難救助專戶

機構名稱代號：812 0816台新銀行岡山分行

帳號：20810100009182


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