端午節咖啡買一送一！7-11美式5折、特大拿鐵33元　全家第2杯10元

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📍門市｜6月6日至6月10日
◾特大杯美式3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾中杯精品美式2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾香鑽水果茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾指定CITY系列飲品/常溫/冷藏/冰品/啤酒/零食/糖果/泡麵/精補品/冷凍品/甜點/寵物食品，消費每滿222元折22元 或 滿999折100元加贈20點OPENPOINT。
立折門檻： 222元折22元/ 444元折44元/ 666元折66元/ 888元折88元/ 999元折100元加贈20點/ 1998元折200元加贈40點/ 2997元折300元加贈60點/單筆回饋上限，折抵300元加贈60點。
◾指定商品結帳金額滿999元送好禮3選1兌換券1張，可選五月花舒敏厚棒抽取式衛生紙1串、AB原味優酪乳517ml 2瓶、Niseko北海道牛奶巧酥雪糕1盒(4入/盒)
📍APP｜6月6日至6月10日
◾濃萃美式買6送3，6.7折（原價50元、特價33元）
◾濃萃拿鐵買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾黑糖珍珠撞奶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾燕麥指定系列買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
活動品項：大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶
🟡全家便利商店
📍門市｜6月7日至6月10日（會員分享日）
◾特大杯經典美式第二杯10元，原價60元、特價35元
◾大杯蜜露珂娜膠原拿鐵第二杯10元，原價99元、特價55元
◾搖搖茶吧 特大杯柳橙香柚綠茶(冰) 第二杯10元，原價65元、特價38元
📍門市｜即起至6月10日
◾持7大信用卡/悠遊卡/全盈+PAY購買指定商品單筆滿500元，立折50元，使用全盈+PAY綁定銀行帳戶或電支帳戶再加碼折20元(單筆不累贈，數量有限，贈完為止)。
◾於「全家」購買指定商品，單筆消費滿1,000元，即可獲得好禮五選一兌換券，可免費兌換指定衛生紙、洗衣精或牛乳(單筆不累贈，兌換期限至113/7/9)
◾百大夯品同品牌同價位第2件5折，優惠品項一次看
📍APP｜即起至6月10日
◾Fami!ce霜淇淋5支188元，7.7折，原價49元、特價38元
📍APP｜6月7日至6月10日
◾特濃經典美式6杯199元，6折，55元、特價33元
◾特濃經典拿鐵5杯199元，6.1折，原價65元、特價40元
◾私品茶55元
◾私品茶65元系列5杯199元，6.1折，原價65元、特價40元
🟡萊爾富
📍門市｜即起至6月10日
◾特大杯冰冬瓜風味氣泡，原價55元、特價39元
📍門市｜即起至6月23日（五六日限定）
◾特濃美式5杯165元，原價55元、特價33元
◾特濃拿鐵5杯225元，原價65元、特價45元
🟡OK便利商店
📍門市｜即起至6月11日
◾大杯莊園級美式買2送1，原價45元、特價30元
◾大杯莊園級拿鐵買2送1，原價55元、特價37元
🟡美廉社
📍門市｜即起至6月10日
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折，原價55元、特價28元
◾大杯濃萃系列咖啡買5送5，送衛生紙一串（活動到6/11）
🟡全聯福利中心
📍門市｜即起起至7月11（每週六、日）
◾大杯熱美式買1送1，5折，原價25元、特價13元
◾大杯熱拿鐵買1送1，5折，原價35元、特價18元