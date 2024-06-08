張學友得RSV「倒嗓」取消3場演出 〈你最珍貴〉高慧君心疼發聲了
張學友5月31日至6月16在台北小巨蛋舉行9場「張學友60＋巡迴演唱會」，怎料，昨（7）日下午3點多，距離開唱不到4小時，主辦單位突然宣布取消當天和8日、9日的場次，原因是歌神感染RSV（呼吸道合胞病毒），無法正常發聲。曾經和張學友合唱經典曲〈你最珍貴〉的高慧君，心疼發聲：「真心希望哥哥以健康為重...」
記者楊穎軒／綜合報導
影視歌三棲的原住民歌手、金鐘獎女配角高慧君，1998年與張學友合唱情歌〈你最珍貴〉，讓剛出道的她迅速竄紅，專輯《認真的女人最美麗》銷售開紅盤，〈你最珍貴〉成為男女對唱代表作之一，至今依然霸佔KTV點唱排行榜。
昨天聽聞張學友抱病忍痛取消演唱會，高慧君在臉書發文，透露本來要去觀賞8日的場次，「明天聽不到學友哥了！但沒關係，真心希望哥哥健康為重，我相信愛他的歌迷也一定如此，願上天賜下醫治大能，讓學友哥能夠早日康復，一切順遂！」
高慧君曾經爆料和張學友合作的趣事，歌神當年見到她的第一句話不是稱讚她的歌喉，而是訝異「很少看到女孩子鼻子跟我一樣大」，高慧君回憶，「最開始不知道要跟張學友合唱，直到開錄前才知道答案，本來心想有這麼久的駐唱經驗應該沒什麼好怕，結果第一次進錄音室就被製作人退回，因為唱得太爆，很像在跟張學友吵架，經過好幾次調整，一度錄到哭，才有今日的〈你最珍貴〉。」