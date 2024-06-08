單程459元起！亞航超便宜機票今12點開搶 虎航大阪飛北高2079元
廉價航空亞洲航空（AirAsia）宣布將於今（8）天中午12：00開始至2024年6月16日，推出全航線1000萬個座位的促銷活動。此次活動中，台灣出發的單程未稅票價最低僅459元，而馬來西亞、泰國國內以及短程東南亞航線的最低票價甚至達到0元。
記者葉盛耀/綜合報導
此次大促銷出發日期為2024年9月2日至2025年10月08日。若預計在夏天的尾聲安排全家出國旅遊，可以考慮直飛馬尼拉單程未稅459元起；直飛馬來西亞吉隆坡、沙巴單程未稅628元起；直飛泰國曼谷(廊曼)、清邁單程未稅1,110元起；直飛日本沖繩、東京（成田）單程未稅2,188元起。
同時若打算在東南亞深度旅行，如前往峴港（越南）、芭達雅（泰國）、棉蘭（印尼）、瓜哇哈提（印度）及吳哥窟（柬埔寨）等秘境，最低單程未稅0元起。此外，馬來西亞的國內目的地如古晉、檳城、蘭卡威和亞羅士打，也同樣擁有最低0元起票價。
所有促銷航班可通過airasia.com或AirAsia MOVE APP（原airasia Superapp）預訂，預訂時間優惠於2024年6月16日截止，旅行期間為2024年9月2日至2025年10月8日（詳細各航線出發時間以官網為主）。同時為提升旅行體驗，AirAsia在促銷期間提供附加服務優惠，預訂時可享受託運行李、機上餐點、座位選擇高達3折的折扣。
另外，今年適逢阪神甲子園球場100週年，同時台灣虎航也迎來開航10週年，台灣虎航推出今（8）日23：59之前，大阪飛往台北/高雄，以及岡山飛往台北，有單程未稅價9,900円（約新台幣2079），可預訂出發日期為即日起到2024年10月26日。