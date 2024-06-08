山本由伸7局封鎖洋基完美演出！三振「怪力男」Stanton怒吼超狂
山本由伸怒吼了！洛杉磯道奇今（8）日出戰紐約洋基，雖然洋基近期近況火燙，在今日賽前已經取得7連勝，但受制山本由伸好投壓制，洋基打線卻熄火，洋基也派出先發Cody Poteet對決道奇日籍強投山本由伸，前7局雙方上演投手戰，兩隊戰成0：0平手。此戰山本由伸目前則是繳出優質先發，主投7局送出7次三振，其中山本由伸更在面對6局最後一個出局數時，以97英里直球三振「怪力男」Giancarlo Stanton，隨後對外野怒吼為自己打氣。
記者張志宇/綜合報導
山本由伸優質先發 繳7局無失分好投
道奇先發山本由伸本場比賽可說是繳出完美表現，目前合計主投7局用106球（72球為好球），僅被打出2安，送出7次三振，投出2次保送，目前山本由伸7局投完，仍在等待打線給予火力支援，盼能搶下本季第7勝（2敗）。
至於道奇二刀流強打大谷翔平，本場比賽仍表現低迷，目前3次登場打擊，都沒有敲安與上壘，此外目前道奇打線仍被洋基投手群壓制，全場僅Mookie Betts、Teoscar Hernandez、Enrique Hernandez有安打演出。
洋基先發投手Cody Poteet本場先發出賽投出3次保送與被敲出2安，雖然僅投4.2局送出1次三振力保不失分，隨後洋基牛棚接收，Victor Gonzalez、Michael Tonkin合計後援2局無失分，但打線面臨與道奇相同的問題，目前全場僅有2安出現。