曾莞婷不解何來篡位之說！讚藍心湄「暖心前輩」懂她說害怕是玩笑
曾莞婷主持TVBS新節目《小姐姐請回答》周五播出，讓《女人我最大》時段縮水，傳出藍心湄不爽要跳槽，但遭到藍否認。曾莞婷7日參加TVBS《秘書俱樂部》殺青宴，她再度嚴正澄清，「真的一禮拜只有一天何來篡位之說，以前媒體訪問，就說過心湄姐是我非常景仰學習對象。」
記者林奕如／台北報導
曾莞婷不只拍戲，現在也開始主持，她坦言，主持一定會有壓力，對她來說新嘗試，一人獨挑大樑，一切學習當中，很感恩有機會去做不同突破。至於是否有跟藍心湄聊過？她表示：「沒有，我覺得第一時間基於晚輩禮貌站出來（發文）去說明這件事。她（藍心湄）是主持人、商場女強人，是一個獨立自主女星，到現身都是單身，一直以來就是我效仿對象。」
藍心湄7日則是發文回應沒有要跳槽，並且幽默喊話：「莞婷妹，應該要害怕的是我。」曾莞婷也說：「我也覺得可能心湄姐看到我的po文，知道我好像很緊張她會有誤會，她是一個非常暖心前輩，特別po文打氣。」至於藍心湄說應該要害怕？她也笑回應：「沒有，那是開玩笑的口氣，一看就知道是開玩笑，前輩可以這樣開玩笑。」
TVBS原創劇集《秘書俱樂部》自3月開拍至今，終於順利殺青，7日晚上舉行殺青宴，製作人修杰楷和王傳一、賴雅妍、曾莞婷、黃尚禾、張軒睿、楊晴、管麟等眾多演員紛紛到場歡慶，演員們回顧拍攝旅程，並分享了許多幕後趣事與劇中辛辣的職場戀情。
職場戀情是《秘書俱樂部》的一大亮點，賴雅妍在劇中陷入與王傳一、張軒睿的三角戀難題，她表示戲中的尺度大到甚至聘請了「親密指導」，更是特別為了親密戲做了飲食控制。曾莞婷與修杰楷、管麟也是另一組三角戀，再次與修杰楷合作的她笑稱：「我在戲裡是跟上司有一腿，要相比激情尺度的話，我只能說《親愛壞蛋》是小兒科版，《秘書俱樂部》真的不得了！」
另外黃尚禾與楊晴在這部戲是首次合作，楊晴透露：「我們的關係並沒有親密戲，是主管與秘書的單方面戀情。」黃尚禾再次賣起關子：「沒那麼純愛。」黃尚禾最近升格當爸，拍戲空檔忙帶娃，老婆李千娜受訪時透露夫妻會一起喝母奶，問起滋味他害羞，「就像她講的一樣，甜甜的。」他也說，不會幫忙擠母奶，只是看太太很辛苦，所以喝寶寶剩下的母奶。