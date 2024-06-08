王傳一斷聯賀軍翔2年「他已讀不回」！心疼楊丞琳被轟可以挺過來

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楊丞琳最近上陸綜《歌手2024》唱腔遭到討論，王傳一也說，「如果真的對她比較負面的話，丞琳這些年這樣挺過來，她應該可以很順利挺過來。」他也提到，前幾年跟楊丞琳聊天談到發展選擇，他抱持祝福想法，「她跟榮浩（李榮浩）結婚，慢慢把重心放在大陸，我覺得妳就自己選擇。如果我娶了一個大陸太太，重心自然而然也會轉過去，只不過她嫁了大陸丈夫，她的安排我可以理解，我們就是超過15年以上的戰友，就是給她祝福。」
王傳一去年遭保母告妨害名譽，官司不起訴，事後對方也沒上訴，他覺得是還一個公道，「因為其實從頭到尾，我都沒講那個人的名字，是她自己講。」他也自曝去年其實一共被告了兩次，另一次是誣告，「說什麼別人欠我錢，我不當勒索討債，好妙！」最後也是順利解決。他直說，去年公司忘記拜拜，今年就有加強祭改，現在經營電商，也有順利拍戲，整個人瘦5公斤，回到剛出道的狀態。
王傳一和賴雅妍合作5次默契十足，還被眾人虧「五度五關」，兩人在《秘書俱樂部》一來一往互相吐槽。修杰楷擔任製作人，殺青讓他非常不
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