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王傳一斷聯賀軍翔2年「他已讀不回」！心疼楊丞琳被轟可以挺過來

▲王傳一（左）斷聯賀軍翔2年，也心疼老友楊丞琳扛負評「可以挺過來」。（圖／TVBS提供）
▲王傳一（左）斷聯賀軍翔2年，也心疼老友楊丞琳扛負評「可以挺過來」。（圖／TVBS提供）

記者林奕如／台北報導

王傳一昔日與賀軍翔一起合作偶像劇《惡魔在身邊》，是否關心賀軍翔被控妨害性自主官司，王傳一坦言有看新聞，不過不清楚，上次見面就是前年跟楊丞琳的聚會：「後來我邀他來我節目，他已讀不回，可能不想來吧？後來就沒有連繫了。」至於楊丞琳最近上陸綜唱歌翻車被罵翻，他力挺表演難免會失誤，給她祝福。

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王傳一在7日出席TVBS新劇《秘書俱樂部》記者會，雖然不清楚賀軍翔的官司後續，但也跳出來替他說話，「我相信他（賀軍翔）應該沒什麼問題，小美本身自己的狀況也是潔身自愛。」提到好友楊丞琳，王傳一笑說，每年都在彼此生日時給祝福，「她生日跟瓜哥（胡瓜）同一天，我的生日是她的狗生日，所以永遠會記得。」

▲TVBS《秘書俱樂部》殺青，製作人修杰楷和王傳一、賴雅妍、曾莞婷、黃尚禾、張軒睿、楊晴、管麟。（圖／TVBS提供）
▲王傳一去年被告2次，透露今年公司拜拜加強祭改。（圖／TVBS提供）
楊丞琳最近上陸綜《歌手2024》唱腔遭到討論，王傳一也說，「如果真的對她比較負面的話，丞琳這些年這樣挺過來，她應該可以很順利挺過來。」他也提到，前幾年跟楊丞琳聊天談到發展選擇，他抱持祝福想法，「她跟榮浩（李榮浩）結婚，慢慢把重心放在大陸，我覺得妳就自己選擇。如果我娶了一個大陸太太，重心自然而然也會轉過去，只不過她嫁了大陸丈夫，她的安排我可以理解，我們就是超過15年以上的戰友，就是給她祝福。」

王傳一去年遭保母告妨害名譽，官司不起訴，事後對方也沒上訴，他覺得是還一個公道，「因為其實從頭到尾，我都沒講那個人的名字，是她自己講。」他也自曝去年其實一共被告了兩次，另一次是誣告，「說什麼別人欠我錢，我不當勒索討債，好妙！」最後也是順利解決。他直說，去年公司忘記拜拜，今年就有加強祭改，現在經營電商，也有順利拍戲，整個人瘦5公斤，回到剛出道的狀態。

▲TVBS《秘書俱樂部》殺青，製作人修杰楷和王傳一、賴雅妍、曾莞婷、黃尚禾、張軒睿、楊晴、管麟。（圖／TVBS提供）
▲TVBS《秘書俱樂部》殺青，此為修杰楷（左3）製作戲劇。（圖／TVBS提供）
王傳一和賴雅妍合作5次默契十足，還被眾人虧「五度五關」，兩人在《秘書俱樂部》一來一往互相吐槽。修杰楷擔任製作人，殺青讓他非常不捨：「從劇本發想到選角、組團隊，從開鏡一路到殺青，長時間經歷這些才知道製作一部戲真的很辛苦」，他透露拍攝過程非常順利，且製作費在嚴格控管下並未超支，王傳一開玩笑說：「因為我們（酬勞）都算很便宜啦！」接著爆料修杰楷很注重拍攝效率，並調皮的模仿起修杰楷：「他會說『請問在等什麼，來，錄！錄！錄！』他也沒有在生氣哦！但大家的皮就會繃很緊，我是最喜歡跟他拍戲了。」

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