Tyson Yoshi牽手甜曬巨鑽！舞台求婚7年女友：She said yes
29歲香港歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近年積極在台發展，以帥氣的外型極高辨識度唱腔，深受粉絲喜愛。Tyson Yoshi與圈外女友穩定交往7年，近日他在加拿大舉行演唱會時，在眾多歌迷的見證下向女友Christy求婚成功，隨後他也在IG上曬出女友無名指上巨鑽的照片，甜喊：「She said yes！」
記者張一笙／綜合報導
Tyson Yoshi近日在加拿大溫哥華的The Vogue Theatre舉辦演唱會，在演唱會尾聲時他表示要演唱新曲目，隨後請女友Christy現身舞台，Tyson Yoshi也拿出事先準備好的鑽戒，在眾多歌迷見證下單膝下跪求婚，讓全場氣氛嗨到最高點，2人也忍不住開心落淚。
Tyson Yoshi也在昨（7）日曬出一系列求婚照，並且公開自己的喜訊，不但有Tyson Yoshi單膝下跪，也有2人相擁的放閃照，其中更有Tyson Yoshi牽著Christy秀出無名指上的碩大鑽戒，並甜蜜地寫下「She said yes！」未婚妻Christy也在自己的IG上曬出照片，並寫下「I said yes！」作為回應。
Tyson Yoshi 22歲時就與Christy牽手至今，2018年就曾為她創作〈To My Queen〉一曲受關注，因此在香港歌壇走紅。日前，Tyson Yoshi受訪時就表示他早已認定Christy，並且有計畫要在30歲前結婚，如今29歲便求婚成功的Tyson Yoshi，也獲得粉絲與歌迷們的祝福。