蘿拉翻車遭蔡阿嘎開除！職位、螢幕形象懶人包　自毀10年老闆信任

Tyson Yoshi牽手甜曬巨鑽！舞台求婚7年女友：She said yes

▲Tyson Yoshi在溫哥華演唱會上，向交往7年的女友求婚成功，在IG上甜曬未婚妻手中巨鑽，開心地表示：「She said yes！」（圖／翻攝自Tyson Yoshi IG）
▲Tyson Yoshi在溫哥華演唱會上，向交往7年的女友求婚成功，在IG上甜曬未婚妻手中巨鑽，開心地表示：「She said yes！」（圖／翻攝自Tyson Yoshi IG）

記者張一笙／綜合報導

29歲香港歌手Tyson Yoshi（程浚彥）近年積極在台發展，以帥氣的外型極高辨識度唱腔，深受粉絲喜愛。Tyson Yoshi與圈外女友穩定交往7年，近日他在加拿大舉行演唱會時，在眾多歌迷的見證下向女友Christy求婚成功，隨後他也在IG上曬出女友無名指上巨鑽的照片，甜喊：「She said yes！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Tyson Yoshi在IG上曬出女友手中鑽戒，開心地表示自己已經求婚成功。（圖／翻攝自Tyson Yoshi IG）
▲Tyson Yoshi在IG上曬出女友手中鑽戒，開心地表示自己已經求婚成功。（圖／翻攝自Tyson Yoshi IG）
Tyson Yoshi近日在加拿大溫哥華的The Vogue Theatre舉辦演唱會，在演唱會尾聲時他表示要演唱新曲目，隨後請女友Christy現身舞台，Tyson Yoshi也拿出事先準備好的鑽戒，在眾多歌迷見證下單膝下跪求婚，讓全場氣氛嗨到最高點，2人也忍不住開心落淚。

Tyson Yoshi也在昨（7）日曬出一系列求婚照，並且公開自己的喜訊，不但有Tyson Yoshi單膝下跪，也有2人相擁的放閃照，其中更有Tyson Yoshi牽著Christy秀出無名指上的碩大鑽戒，並甜蜜地寫下「She said yes！」未婚妻Christy也在自己的IG上曬出照片，並寫下「I said yes！」作為回應。

▲Tyson Yoshi（左）在加拿大溫哥華演唱會上，單膝下跪女友Christy（右），求婚成功。（圖／翻攝自Tyson Yoshi IG）
▲Tyson Yoshi（左）在加拿大溫哥華演唱會上，單膝下跪女友Christy（右），求婚成功。（圖／翻攝自Tyson Yoshi IG）
Tyson Yoshi 22歲時就與Christy牽手至今，2018年就曾為她創作〈To My Queen〉一曲受關注，因此在香港歌壇走紅。日前，Tyson Yoshi受訪時就表示他早已認定Christy，並且有計畫要在30歲前結婚，如今29歲便求婚成功的Tyson Yoshi，也獲得粉絲與歌迷們的祝福。

謝霆鋒聞7.2強震祈福！港星Tyson Yoshi捐100萬　幫助花蓮重建

蔡阿嘎Podcast酸蘿拉？暗諷「3000萬同學」　二伯大頭佛尬笑回應

台鋼一粒紅不過兄弟峮峮？粉絲曬「關鍵比基尼照片」：到底怎麼輸

唐治平不認母屍引發輿論！前房東不忍了親揭內幕：他賺錢都給媽媽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生