端午連假鋒面攪局！今午後變天「防不定時雷雨」　梅雨季倒數7天

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今天白天各地多雲或有陽光，午後留意陣雨、雷雨
今天（8日）隨著東海北部的低氣壓逐漸北上遠離，台灣附近白天底層是微弱偏北風，北台灣雲量較多，其他地方多雲或有陽光，中午過後各地山區有熱對流發展帶來陣雨或雷雨，中南部山區有局部大雷雨機會，午後出門要多留意天氣變化，尤其是要到山區活動的朋友。白天各地高溫有機會超過攝氏30度，南部有可能來到攝氏32-33度或以上。
晚間熱對流減弱，但是隨著新的鋒面系統在大陸華南到台灣北方海面建立，台灣附近位於鋒面前方，風向會轉為偏南到西南風，水氣漸增多，迎風面西半部偶有短暫陣雨機會，天氣仍有些不穩定。
連假後兩天水氣多，有局部較大雨勢或短時強降雨
明後天（9-10日）鋒面持續在台灣北方海面活動，台灣附近維持鋒面前偏南到西南風環境，而且西南風有逐漸增強趨勢，雖然鋒面沒有直接影響台灣，但是水氣較多，大氣環境也較不穩定，迎風面的中南部地區可能一整天斷斷續續都會有些短暫陣雨甚至是雷雨的機會，各地山區以及北部、東半部地區則是白天配合熱力作用，會有陸地上熱對流發展擴散帶來陣雨或雷雨的機會，熱對流發展區域有出現局部較大雨勢或短時強降雨的可能性，並且伴隨大雷雨的發生。
轉為南風到西南風後，各地溫度有進一步上升的趨勢，尤其是沒有下雨的時候，感覺會更為悶熱，高溫普遍有機會來到攝氏30度或以上，中南部高溫可能達到攝氏32-33度或以上。
開工日天氣仍不穩定，下週梅雨季有告一段落的機會
連假結束後，下週二（11日）起一直到下週五（14日）鋒面仍將持續在台灣北方海面活動，受鋒前西南風影響的環境也沒有改變，西南風較強，水氣偏多，大氣較不穩定，中南部迎風面有短暫陣雨或雷雨，北部、東半部以及各地山區白天仍容易有熱對流雷雨，局部地區雨勢還是會比較大，大家要持續留意。
下週末（15日）之後鋒面有更進一步北移的趨勢，西南風較強的區域可能向西調整，太平洋高壓外圍來到台灣附近，天氣型態將更偏向夏季型，中南部沿海夜晚清晨有局部短暫陣雨，各地山區午後有局部熱對流雷雨，整體降雨減少，但還是有下雨的機會，後續如果高壓持續穩定增強，那麼梅雨季節就有告一段落的可能性，不過時間還早，有待後續持續觀察注意。