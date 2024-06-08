宜蘭某國中傳霸凌！學姊「喊錯名」遭學弟勒頸踹頭 教練遭解聘
宜蘭縣冬山鄉某國中跆拳道隊傳出霸凌事件，疑因國二學弟不滿國三學姊叫錯名字，憤而伸腳狂踹學姊頭部，接著出手揪住學姊頭髮，將人按在地上後連續毆打腹部，並做出鎖喉動作，過程至少持續3分鐘以上，教練在一旁卻未出聲制止。校方表示，已做校安通報並啟動調查，該名教練因管理疏失予以解聘，目前已暫停跆拳道課，並安排輔導老師介入關懷。
社會組/綜合報導
據了解，整起事件疑因學姊將學弟名字叫錯，學姊道歉後學弟仍執意攻擊，霸凌過程全被同儕拍下，可見學弟先是朝坐在教室牆邊的學姊拍擊頭部，被同學制止後仍未停手，不但用力踩踏學姊小腿，甚至揪住學姊頭髮，將人撂倒在地後，往側腹、身體猛出拳，並做出鎖喉動作，最後還出腳朝學姊後腦狠踹，行為相當惡劣。影片曝光後，掀起大票網友謾罵。
校方指出，事件發生在6月5日近4時許，校方當晚得知此事後即展開調查，隔日上午通報校安系統，後續召開校園霸凌因應小組會議，組成處理小組進行調查，經當日召開教評會後，認為教練明顯管理失當，決議解聘，跆拳道課亦自6日起已暫停上課。為避免再度發生類似事件，校方已隔離2人，並啟動輔導機制。
校方事後也在臉書寫下，再次向受害的女同學表達最深切的關懷和支持，校方會全力以赴，確保她獲得最好的關愛和支持。對於涉事的學生，將會要求他負起應負的責任，並進行最嚴謹的懲處，希望他能意識到自己的行為所帶來的傷害，並且從中學會尊重他人。
※【NOWnews 今日新聞
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