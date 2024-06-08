端午冷凍粽子輕鬆加熱！2達人教4招　微波最快3分鐘「但需加1物」

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📍電鍋加熱：最方便
使用電鍋的覆熱方式最方便，但記得要放蒸架墊高，以量米杯倒約2杯水，按下開關，當冒出蒸氣時，再將包含粽葉的粽子裝在大盤上放入電鍋，但不建議使用煮飯的內鍋裝盛。當開關跳起後，記得不要掀蓋，再燜至少5分鐘。
📍瓦斯爐搭配蒸鍋：最美味
大火將水煮滾後，放上蒸架再放盤子，盤子最好離水2、3公分高，才不會被滾水浸濕，以中火蒸大概30分鐘即可。
📍微波爐：速度最快
就連忘記要先退冰的粽子也能使用此方法。不拆粽葉，先將2、3張廚房紙巾或擦手紙沾濕，再完全將粽子包起覆蓋，切勿露出邊角，分兩段式微波。已退冰的粽子約中火微波2分鐘，第二次再微波1、2分鐘；而冷凍粽子則先微波3分鐘，再微波2、3分鐘。微波時，建議也可在微波爐裡放半杯水，保持濕潤度。
南部粽獨有覆熱方式 水煮最佳
另外，除了常用的電鍋蒸熟之外，針對南部粽，也建議水煮覆熱的方式。有「台菜王子」稱號的台北儂來餐廳主廚黃景龍提到，南部粽本就是水煮法煮熟的，所以也建議水煮水煮覆熱。開中火，將水淹過粽子，以一顆180~200克的粽子來說，水煮的時間為10~15分鐘，如果是冷凍要再加10分鐘，即是20~25分鐘。
粽子要儲存1天以上 放冷凍最好
至於自己家裡包的粽子又或是買回家的為常溫粽時該如何保存，食藥署提到，粽子最好趁新鮮食用；若需儲存超過1天以上，建議放進冷凍庫(-18℃以下)貯藏。透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率，進而有效地延長食品保鮮期。但也仍應儘速食用完畢，不要放置冷凍庫太久。