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端午冷凍粽子輕鬆加熱！2達人教4招　微波最快3分鐘「但需加1物」

▲冷凍肉粽該怎麼覆熱才最美味，兩位達人教授4大招，包含3分鐘就能快速覆熱的懶人方法，即是使用微波爐，在辦公室就能辦到。（圖／記者黃韻文攝）
▲冷凍肉粽該怎麼覆熱才最美味，兩位達人教授4大招，包含3分鐘就能快速覆熱的懶人方法，即是使用微波爐，在辦公室就能辦到。（圖／記者黃韻文攝）

記者葉盛耀/綜合報導

在台灣過端午節習俗上必吃粽子，除了現包現煮或蒸的之外，也會收到冷凍肉粽，而粽子該怎麼覆熱才最美味，美食作家沈軒毅提出3大關鍵：「退冰」、「不拆粽葉」、「蒸熟」，他也分享3分鐘就能快速覆熱的懶人方法，即是使用微波爐，在辦公室就能辦到。此外，台北儂來餐廳主廚黃景龍另針對南部粽，建議採水煮方式覆熱。

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出版過多本烹飪書籍的美食作家沈軒毅表示，不管是哪一種粽子，都建議先從冷凍庫取出放到冰箱的冷藏區退冰；且不管用何種方式覆熱，一律不拆粽葉，要連粽葉一起覆熱，他以3種不同器具示範覆熱方式。

📍電鍋加熱：最方便
使用電鍋的覆熱方式最方便，但記得要放蒸架墊高，以量米杯倒約2杯水，按下開關，當冒出蒸氣時，再將包含粽葉的粽子裝在大盤上放入電鍋，但不建議使用煮飯的內鍋裝盛。當開關跳起後，記得不要掀蓋，再燜至少5分鐘。

▲用電鍋來覆熱粽子，最是方便。（圖／周淑萍攝）
▲用電鍋來覆熱粽子，最是方便。（圖／周淑萍攝）
📍瓦斯爐搭配蒸鍋：最美味
大火將水煮滾後，放上蒸架再放盤子，盤子最好離水2、3公分高，才不會被滾水浸濕，以中火蒸大概30分鐘即可。

📍微波爐：速度最快
就連忘記要先退冰的粽子也能使用此方法。不拆粽葉，先將2、3張廚房紙巾或擦手紙沾濕，再完全將粽子包起覆蓋，切勿露出邊角，分兩段式微波。已退冰的粽子約中火微波2分鐘，第二次再微波12分鐘；而冷凍粽子則先微波3分鐘，再微波23分鐘。微波時，建議也可在微波爐裡放半杯水，保持濕潤度。

▲使用微波爐將粽子覆熱，僅3分鐘就可以做到，最快速省時。（圖／記者周淑萍攝）
▲使用微波爐將粽子覆熱，僅3分鐘就可以做到，最快速省時。（圖／記者周淑萍攝）
南部粽獨有覆熱方式　水煮最佳

另外，除了常用的電鍋蒸熟之外，針對南部粽，也建議水煮覆熱的方式。有「台菜王子」稱號的台北儂來餐廳主廚黃景龍提到，南部粽本就是水煮法煮熟的，所以也建議水煮水煮覆熱。開中火，將水淹過粽子，以一顆180~200克的粽子來說，水煮的時間為10~15分鐘，如果是冷凍要再加10分鐘，即是20~25分鐘。


粽子要儲存1天以上　放冷凍最好

至於自己家裡包的粽子又或是買回家的為常溫粽時該如何保存，食藥署提到，粽子最好趁新鮮食用；若需儲存超過1天以上，建議放進冷凍庫(-18℃以下)貯藏。透過低溫保藏技術，能減緩微生物繁殖速率，進而有效地延長食品保鮮期。但也仍應儘速食用完畢，不要放置冷凍庫太久。

▲粽子若需儲存超過1天以上，建議放進冷凍庫(-18℃以下)貯藏。（圖／記者葉盛耀攝）
▲粽子若需儲存超過1天以上，建議放進冷凍庫(-18℃以下)貯藏。（圖／記者葉盛耀攝）

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