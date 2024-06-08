60歲男無三高暈！罕見腦靜脈竇栓塞　輔大醫院救命手術不到1小時

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輔大醫院指出，上述新北市60歲男子個案到院檢查發現是罕見的腦靜脈竇栓塞，病況在住院藥物治療期間頭痛無改善，且腦部有新的出血，醫療團隊緊急進行「機械式取栓」手術，利用微創導管技術直接從腦靜脈內取出血栓，改善腦部血液回流，手術總共耗時僅不到1小時。手術後經過2天加護病房的觀察與抗凝血藥物治療，個案在手術後第4天康復出院，1個月後已恢復規律慢跑。手術後6個月追蹤腦部磁振造影檢查顯示腦靜脈竇已完全暢通。
神經外科鄭皓中醫師表示，腦靜脈竇栓塞非常罕見，是一種因為腦靜脈竇產生血栓，導致腦血液回流不佳所造成的腦血管疾病，將近9成的患者會有頭痛症狀，2成患者呈現意識不清，而與常見動脈阻塞的腦中風最明顯的不同在於近4成患者出現癲癇，比例相當高。
上述個案在如廁時疑似出現癲癇，經醫療團隊診視後，緊急安排施打顯影劑的電腦斷層檢查，得以即時確立腦靜脈竇栓塞診斷。鄭皓中醫師強調，嚴重的腦靜脈竇栓塞死亡率高達34.2%，早期診斷以及即時的治療才能使病人得到最好的預後。
根據國際治療指引，抗凝血劑是第一線的治療，「機械式取栓」手術則是將取血栓的導管從鼠蹊部穿刺進入血管，經過身體內的主要血管到達腦部阻塞的血管，再利用導管抽吸、取栓支架等物理性的方式，直接移除腦血管的血栓，手術平均費時不到1小時。對於抗凝血藥物治療反應不佳、意識不清、出現腦出血等病人，建議使用微創導管技術進行「機械式取栓」手術，盡早改善腦部血液回流。
輔大醫院神經外科團隊與影像醫學科共同合作，在腦中風患者執行經動脈「機械式取栓」手術已具備世界一流醫學中心的水準。如今治療團隊也將此技術應用於罕見的腦靜脈竇血栓，期望為大台北地區的腦中風患者帶來更完善的醫療。