端午連假快閃優惠！全家美式買一送一、瓶裝水10元 只有今天快搶
端午節連假首日，全家海神隊感謝球迷相挺，今（8）日APP限時快閃優惠，特大杯經典美式、FamiCollection天然水、威德運動補給飲買一送一，搶券只限今天，兌換時間今起至7月9日。7-11今起有思樂冰全品項第二杯7折、霜淇淋全品項持iCash 2.0、iCashPay享第二支半價。
記者鍾怡婷/綜合報導
今年球季結束，全家海神隊感謝球迷相挺，「全家」APP今日上午10:00推出限時快閃優惠趣搶券活動，Let’s Café 特大杯經典美式、FamiCollection天然水、威德運動補給飲買一送一優惠券準時開搶！
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜6月8日限定
◾FamiCollection天然水610ml買一送一，5折，原價20元、特價10元
◾威德運動補給飲買一送一，5折，原價35元、特價18元
◾Let’s Café 經典美式(特大杯)買一送一，5折，原價60元、特價30元
7-11連假期間有冰品優惠，包括今起至6月9日前，思樂冰全品項第二杯7折，以及霜淇淋全品項持iCash 2.0、iCashPay享第二支半價，酷聖石複合店 3oz 系列冰淇淋第二件半價；還有6月10日限定，7-11酷聖石3oz 系列冰淇淋第二件10元。