無視黃仁勳稱「台灣是重要國家」！分析：中國心裡清楚回嗆沒好處

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，目前全世界AI晶片都是輝達「一個人的武林」，即便華為有中國政府大力扶持，但生產的晶片效能，仍比輝達降規版的晶片還低，直言「中國政府欺善怕惡」，對台灣的農產品說禁就禁，卻不敢禁台積電、輝達的高階晶片，中國很清楚，輝達掌握全球AI的關鍵核心，在多方面都領先其他業者，所以現階段不會跟黃仁勳交惡，保留未來合作的機會。
報導也提到，中國半導體產業正處於極大危機，雖想發展晶片「自主可控」，但面對美國持續施壓、AI晶片的先進制程與先進封裝設備卡關，加上演算法的技術差距，不得不投注希望在輝達。
此外，台灣供應鏈也扮演輝達供給的關鍵角色。即使中國是全球最大的半導體銷售市場，卻只有台灣有完整的高階半導體供應鏈，包含英特爾、三星在內，都無法在良率、成本上與台灣競爭，目前輝達的合作唯一選擇只有台灣。
專家強調，黃仁勳的發言都經過事先規劃、深思熟慮，此次有關台灣主權言論，一方面是基於在台灣出生的背景，知道台灣受到不公平對待；另一方面則是為了爭取台灣朝野的好感，因為將來在台灣設立研發中心，會需要高階人力、民間企業和政府幫助，畢竟輝達創業初期就倚賴台灣的企業伙伴，比如台積電一起成長，因此很清楚台灣在資訊和晶片的生產發展，扮演重要核心角色。