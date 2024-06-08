山本由伸7局無失分飆7K！道奇2：1斷洋基8連勝　大谷翔平完全熄火

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本場比賽，雙方在前9局比賽打完，都受限於對方投手群的壓制，前9局打完道奇與洋基分別各僅擊出3支安與4支安打，雖洋基一度在8局下攻佔滿壘，但無奈Giancarlo Stanton擊出高飛球出局，無緣打下超前分。
比賽進到延長賽11局下，道奇先是靠著Freddie Freemam選到保送形成一、二壘有人，隨後Teoscar Hernandez掃出中外野深遠清壘二壘安打，一棒幫道奇攻下2分，雖然洋基在11局下給予反擊，靠著Aaron Judge適時安打攻下1分，但可惜後續打線無法串連攻勢，終場就在延長賽以1：2不敵道奇，終止球隊近期8連勝。
山本由伸7局好投 繳赴美代表作
道奇先發山本由伸本場比賽可說是繳出赴美代表作，合計主投7局用106球（72球為好球），僅被打出2安，送出7次三振，投出2次保送沒有失分，但無奈打線無法給予火力支援，無緣搶下本季第7勝（2敗），這場先發也是山本由伸在美國職棒先發出賽首度投滿7局。
至於道奇二刀流日籍強打大谷翔平，本場比賽仍表現低迷，全場5次登場打擊，都沒有敲安與上壘，道奇打線在今日比賽中僅Mookie Betts、Teoscar Hernandez、Enrique Hernandez有安打演出，Teoscar Hernandez今日則是繳出雙安與貢獻勝利打點。
洋基先發投手Cody Poteet本場出賽投出3次保送與被敲出2安，雖然僅投4.2局送出1次三振但力保不失分，隨後洋基牛棚接手，Victor Gonzalez、Michael Tonkin、Caleb Ferguson、Clay Holmes合計後援4.1局無失分封鎖道奇打線，但無奈後援投手Ian Hamilton登板後援1.1局，就被敲出2安投出1保送失掉2分苦吞本季首敗。