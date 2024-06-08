曾和大谷競爭全壘打王！Luis Robert Jr.恐被交易　道奇也在追求

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白襪本季的戰績可說是一塌糊塗，更一度在賽季中寫下隊史最長的14連敗紀錄，根據記者Jeff Passan指出，白襪高層已經在考慮在季中進行清倉大拍賣，「陣中年輕左投Garrett Crochet、前韓職三冠王投手Erick Fedde，與重砲Luis Robert Jr.都是可以被交易的對象。」
根據記者Jon Heyman最新消息指出，「隨著白襪積極販售Luis Robert Jr.，各隊高管都認為他有50％的機率離開白襪，此外對於缺少外野手的球隊將積極追求，我認為道奇、費城人與皇家都是潛在買家。」
曾和大谷翔平競爭全壘打王 Luis Robert恐被交易
現年26歲的Luis Robert Jr.在上賽季出賽145場，繳出144支安打、包括38轟、36支二壘安打、跑出20次盜壘成功、打擊率0.264的成績，更曾在去年與大谷翔平競爭全壘打王寶座，但最終因受傷提前關機，而退出競爭行列。
但本季至今Luis Robert Jr.因傷陷入低潮，目前僅出賽10場，在40個打數中繳出8安、包括3轟、5打點、打擊率0.200的成績，外界則認為白襪若想透過Luis Robert Jr.，拿回未來潛力股，將考驗白襪管理層的談判能力，因為在過去5年間，Luis Robert Jr.大小傷勢不斷，只有在2023年出賽超過100場，能否保持健康也成為他的一大隱憂。