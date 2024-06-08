反制民進黨！國民黨串連22縣市街頭開講 面對面談國會改革
日前民眾號召「青鳥行動」包圍立法院，訴求國會改革法案退回重審，近日民進黨宣布，將要進行街頭宣講等下鄉行動，而國民黨也做出反制，國民黨立委王鴻薇透露，黨中央也準備好要在22個縣市舉辦大型的街頭宣講，到時候委員也會身負重任，到街頭去跟民眾去宣講。
記者林怡昕／台北報導
民進黨秘書長林右昌日前表示，關於應對在野黨發起的國會擴權法案，民進黨將透過街頭宣講等下鄉行動，讓各地民眾可以接觸到相關訊息，進一步深化民主，實際的活動內容與執行細節，將在下周揭曉。
對此，立委王鴻薇也透露，國民黨也將展開22縣市大型街頭宣講，國會改革不能只有民進黨一方扭曲、造謠，國民黨會跟民眾面對面溝通。
王鴻薇說，國民黨也有所準備，組發會主委許宇甄也已通知全部立委，而黨中央也準備好要在22個縣市舉辦大型的街頭宣講，到時候委員也會身負重任，到街頭去跟民眾去宣講。
王鴻薇說，國會改革覺得不能只有民進黨一方扭曲造謠的聲音，目前黨中央尚未把相關細節告訴大家，但是大家都準備好了，他們一定會走向街頭，跟所有的人民來面對面溝通，告訴大家國會改革不是立法擴權，而是要查特權、查真相、查弊案。