台中國小童持美工刀追嚇同學！就在中捷砍人案隔日 校方啟動輔導
上月台中捷運砍人案造成人心煌煌，然而就在隔日，台中潭子區某國小也傳出校安危機，一名小四男學生疑因游泳課搶位置，與4名同學爆發肢體衝突，事後竟持美工刀追嚇其他同學，所幸無人受傷。校方獲報後，立即啟動校安通報，目前正積極予以輔導，同時發文向家長說明狀況。台中市教育局已要求校方每日進教室前進行安全檢查，目前學生配合情況良好。
社會組/綜合報導
「我沒想到的是，這樣的一個不良示範，已經嚴重影響到國小孩童模仿。」有家長在臉書社團《北屯人的大小事2.0》貼出校方給家長的一封信，表示在5月22日當天就已收到家長群通知，訴說兒子班上的同學手持美工刀追砍4名同學，進而詢問兒子是否有看到過程，「但兒子陳述的語氣中，又是恐懼、又是驚嚇」。
這名家長表示，當他了解完整起事件經過後，也得知班上有許多學生驚嚇到哭，畏懼與該名同學相處。該貼文也被其他家長轉發，表示這位男童轉學來到這間國小不到2年，過去曾恐嚇其他同學偷東西、帶同學翹課等，對老師也是言語不恰當、不服管教等情事。
據了解，這名小四男童疑因前一天班級游泳課時，因搶位置與4名同學發生摩擦，使得情緒失控，拿出美工刀追逐恫嚇同學，引起校園騷動，造成部分家長萌生轉學念頭。
校方表示，案發第一時間就啟動校安通報，也針對學生們進行心理輔導、安全教育宣導及演練，並發文向家長說明狀況，通知相關學生家長到校溝通。為了確保師生安全，在經過家長同意之後，將每天針對男童攜帶物品進行檢查，避免孩子自傷或傷人。
校方指出，男童剛入學時，情緒較容易激動，時常和同學發生糾紛，校方已積極介入導正。至於外傳該生家長是黑道一事，校方表示不清楚背景，但該生卻為社政單位長期輔導個案，目前教育局已結合社政及衛政資源，協助輔導案生及家長。