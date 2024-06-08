張學友染RSV取消演唱會！女星媽高鐵站驚魂：最後10分鐘迎來驚喜
「歌神」張學友昨（7）日原定將在台北小巨蛋舉辦來台的第4場演唱會，未料因確診RSV（呼吸道合胞病毒），開演前4小時宣布7、8、9日3場次取消，讓不少歌迷十分錯愕。女星張文綺在臉書上發文表示，住在高雄的媽媽原本已經準備從高雄北上來看演唱會，得知消息時高鐵票已經來不及取消，幸好在最後10分鐘有人幫忙，免去了媽媽的高鐵站驚魂。
記者張一笙／綜合報導
張文綺昨日在臉書上發文，表示自己為了幫媽媽找回青春回憶，特地想辦法搶到張學友演唱會門票，好不容易等到這天到來，遠在高雄的媽媽準備搭高鐵北上時，竟得知歌神因感染RSV取消演唱會的消息，讓她十分慌張。
由於只剩下20分鐘就要進站，張文綺的媽媽完全無法退票，此時手上還有2張高鐵票，讓她十分苦惱，幸好在最後10分鐘，有人幫她買下了北上的高鐵車票，讓她十分感激：「感謝今天在最後10分鐘，幫忙買掉媽媽高鐵票的朋友。」
張文綺也表示她的媽媽應該很失落，雖然沒有看到張學友，張文綺強調自己還是會努力為媽媽搶票的，同時也祝福歌神早日康復。事實上，昨日張學友除了親自道歉之外，主辦方「超級圓頂」也火速提出補償方案，不僅能夠提供外縣市居住地憑證、車票憑證來申請交通費補償，同時也有提供住宿費補償，讓不少歌迷與粉絲大讚「佛心」，同時也有人提醒張文綺，媽媽的票可以選擇不退票，讓她明年可以直接看演唱會。