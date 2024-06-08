大谷翔平「MVP對決」表現不如Judge！6月後陷低潮　打擊率不到2成

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大谷去年44轟拿下美聯MVP、全壘打王寶座， Judge22年單季62轟，打破美聯以及洋基隊史全壘打紀錄，大谷則是今年以天價7億美元（約220億台幣）轉戰新東家道奇。今天兩人正面對決，這場「MVP大戰」也受到外界的關注。
不過大谷翔平延續6月後的低迷表現，今天全場5打數0安打，沒有任何三振，但也沒有保送，雖然在延長賽有跑回1分，但總體來說發揮低迷，他的熄火也是道奇「MVP」打線運轉不起來的重要原因。賽後大谷翔平的打擊率下降到了3成12。
綜觀整個生涯，大谷翔平在洋基球場的表現並不好，13場比賽中，他的打擊率僅為 0.130，上壘率為 0.245，長打率為 0.413。他確實有4支全壘打，但他在46次擊球中總共只累積了6支安打。
而相較之下，另一名MVP等級的球員Judge，今晚的表現要好得多，明顯壓過了大谷翔平的風采。他3打數敲出2支安打，還選到2次保送，今晚得分掛蛋的洋基打線，安打加保送數一共才8次，他一人就包辦4次，輸球可說是獨木難支。
昨天在被問到大谷翔平近況時，Dave Roberts表示大谷翔平的身體狀況正在好轉，目前已經接近100%，相信隨著這方面的提升，他的打擊表現也會慢慢開始有所好轉。