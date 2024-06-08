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大谷翔平「MVP對決」表現不如Judge！6月後陷低潮　打擊率不到2成

▲大谷翔平今日明顯被同場競技的洋基「法官」Aaron Judge給比下去，進入到6月之後，大谷總計26打數5安打，打擊率僅接近2成，只敲出1發全壘打和2分打點。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今日明顯被同場競技的洋基「法官」Aaron Judge給比下去，進入到6月之後，大谷總計26打數5安打，打擊率僅接近2成，只敲出1發全壘打和2分打點。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

MLB洛杉磯道奇隊強打大谷翔平今（8）日在對上紐約洋基的比賽中，5打數沒有敲出安打，打擊表現低迷，明顯被同場競技的洋基「法官」Aaron Judge給比下去，好在道奇隊在延長11局中以2：1獲勝。進入到6月之後，大谷總計26打數5安打，打擊率僅接近2成，只敲出1發全壘打和2分打點，所幸這只是這個月的剛開始，還有調整空間。

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MVP對決　Judge本場表現更佳

大谷去年44轟拿下美聯MVP、全壘打王寶座， Judge22年單季62轟，打破美聯以及洋基隊史全壘打紀錄，大谷則是今年以天價7億美元（約220億台幣）轉戰新東家道奇。今天兩人正面對決，這場「MVP大戰」也受到外界的關注。

不過大谷翔平延續6月後的低迷表現，今天全場5打數0安打，沒有任何三振，但也沒有保送，雖然在延長賽有跑回1分，但總體來說發揮低迷，他的熄火也是道奇「MVP」打線運轉不起來的重要原因。賽後大谷翔平的打擊率下降到了3成12。

綜觀整個生涯，大谷翔平在洋基球場的表現並不好，13場比賽中，他的打擊率僅為 0.130，上壘率為 0.245，長打率為 0.413。他確實有4支全壘打，但他在46次擊球中總共只累積了6支安打。

而相較之下，另一名MVP等級的球員Judge，今晚的表現要好得多，明顯壓過了大谷翔平的風采。他3打數敲出2支安打，還選到2次保送，今晚得分掛蛋的洋基打線，安打加保送數一共才8次，他一人就包辦4次，輸球可說是獨木難支。

昨天在被問到大谷翔平近況時，Dave Roberts表示大谷翔平的身體狀況正在好轉，目前已經接近100%，相信隨著這方面的提升，他的打擊表現也會慢慢開始有所好轉。

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