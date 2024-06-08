「小姚明」周志豪選秀順位攀升！湖人邀試訓 有望和Bronny當隊友
NBA洛杉磯湖人在今年選秀大會上握有首輪第17號籤，今（8）日根據《ESPN》選秀專家Jonathan Givony表示，湖人已經邀請普渡大學的中鋒「小姚明」周志豪（Zach Edey）試訓，這位華裔好手在試訓時展現不錯的投籃能力，已經吸引多隊關注。至於Bronny James方面，如果他在這之前還沒被選走，湖人很可能會用次輪55號籤選他。
記者張志宇／綜合報導
不只湖人試訓周志豪 多隊都想要
根據選秀專家Jonathan Givony透露，周志豪在上周已經完成多倫多暴龍的試訓，將接續在為湖人、曼非斯灰熊、猶他爵士、芝加哥公牛、奧克拉荷馬雷霆、波特蘭拓荒者與邁阿密熱火試訓。
周志豪現年22歲，身高226公分、體重136公斤，臂展約241公分，在大學NCAA 23-24賽季，場均能攻下25.2分、12.2籃板、2助攻、2.2阻攻的成績，不僅在今年帶領普渡大學闖進NCAA決賽，更連續兩年獲得奈史密斯年度最佳大學球員獎。
值得一提，周志豪與Bronny James被球探認為是NBA官方試訓上的2大贏家，Bronny以他的「運動能力」令人印象深刻，至於周志豪則是展現不俗的「投籃能力」，他們的選秀順位也有機會能夠持續攀升。