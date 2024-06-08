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「人間AI」Karina出道前想做這職業？現場秀超標準中文：我喜歡酒

▲被譽為「人間AI」的aespa隊長Karina（左）日前上惠利（右）的談話節目《惠's club》時，提到自己如果沒有當偶像，就會去當空服員，同時現場秀一口流利中文，讓惠利十分驚訝。（圖／翻攝自혜리 YouTube）
▲被譽為「人間AI」的aespa隊長Karina（左）日前上惠利（右）的談話節目《惠's club》時，提到自己如果沒有當偶像，就會去當空服員，同時現場秀一口流利中文，讓惠利十分驚訝。（圖／翻攝自혜리 YouTube）

記者張一笙／綜合報導

被譽為「人間AI」的Karina是韓國大勢女團aespa的隊長，近日，Karina上惠利的談話性節目《惠's club》閒聊，被問到如果沒有成為偶像，她會想做什麼時，Karina表示自己其實早就在準備當空服員，同時還去上中文補習班，甚至現場秀一口超標準中文：「我喜歡喝酒！」讓主持人惠利笑翻。

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▲Karina在節目中，秀出一口流利中文。（圖／翻攝自혜리 YouTube）
▲Karina在節目中，秀出一口流利中文。（圖／翻攝自혜리 YouTube）
惠利與Karina私交相當好，也常約出門玩樂，日前Karina在《惠's club》節目中也稱讚對方十分擅長密室逃脫遊戲，2人之間互動十分有趣。其中，Karina被問到如果沒當偶像，會選擇做什麼職業，Karina表示自己本來目標就是要去當空服員。

Karina身高167公分，她表示自己除了空服員考試以外，同時還有在準備中文考試，雖然目前說得不好只會聽，但仍現場秀一段超標準中文，不論是「好久不見」、「你的愛好是什麼」、「我喜歡喝酒」等句子，都能發現Karina的中文發音相當標準。

▲Karina（左）在節目中教惠利（右）如何正確用中文發音。（圖／翻攝自혜리 YouTube）
▲Karina（左）在節目中教惠利（右）如何正確用中文發音。（圖／翻攝自혜리 YouTube）
事實上，早在Karina還未出道以前，就是社群平台上的IG名人，2016年「SM娛樂」透過平台私訊的方式向她遞出橄欖枝，並於2016年成功招募當時16歲的Karina進入公司，成為練習生，並於2020年11月17日出道，如今成為大勢女團之一的隊長。

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