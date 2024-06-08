玉山盃新北市5:1擊敗彰化縣奪季軍！蕭齊、曾偉喆未來有機會旅外
2024玉山盃全國青棒錦標賽今（8）日將在天母球場上演季軍戰，由新北市遭遇彰化縣，新北市隊在3局開始連續皆有分數進帳，加上投手蕭齊與陳霆豪好投，最終以5:1擊敗彰化縣，蟬聯2屆玉山盃青棒錦標賽季軍，彰化縣也拿下第4，創下隊史紀錄。新北市聯隊陳睦衡、蕭齊、曾偉喆都有機會旅外，其中曾偉喆也跟U18前隊友喊話：「一起旅外見」，形成有趣畫面，此外，今年玉山盃一口氣大約有10位以上的球員可能旅外，也是史上少見。
記者吳政紘/綜合報導
新北市蕭齊已被鎖定 旅外機會大
新北市本場推出蕭齊先發，他身高197公分、98公斤，被稱為「新北巨怪」，最快球速可到152公里，已經被國內外球探相中，此役他主投4局僅失1分，被敲出2支安打，但也投出4次四死球，在3局上被攻得1分，4局投完僅用60球，5次三振。
新北市陳睦衡1局下先選到保送，並靠暴投上壘，曾偉喆再敲穿越安打先馳得點，讓新北市一開賽就以1比0領先。第3局彰化縣陳修訢敲安後，田翔澤遭觸身，隨後林振碩執行短打戰術讓新北市先發蕭齊發生接球失誤，形成滿壘局面，接著邱佑傑擊出野手選擇滾地球，1分進帳追平比數。
新北市雖然遭到追平，3局劉承佑、葉洪仁選到保送，再靠曾偉喆再度擊出安打拿下2分超前比數。4局上劉承佑安打再下一城，5局上陳睦衡和曾偉喆又有安打，為新北市再添1分，終場以5：1連2年奪下季軍。
新北市拿過6屆玉山盃冠軍，並在2015年至2017年勇奪3連霸，此役是繼去年後再度奪下第3名，也是球隊第5座季軍獎盃，彰化縣也在本屆玉山盃以第4名寫下隊史最佳紀錄。