大谷翔平遭洋基球迷噓聲伺候！6月陷空前低潮　道奇教頭這樣看

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此戰大谷翔平在開場打序介紹時，場邊有歡呼聲也有噓聲，當比賽正式開始後，大谷在每個打席都面臨洋基迷的噓聲伺候，第一打席時被引誘出棒，擊出二壘滾地球出局，3局兩人出局時，大谷擊出約181.5公里強勁飛球，但運氣不佳，直接打在中外野方向被接殺。
5局兩人出局，一、二壘有人情況下，大谷翔平未能建功，打成一壘滾地球出局，瓦解道奇攻勢。8局作為首名打者，大谷敲出左外野飛球。進入延長10局，大谷的第五打席又是得點圈機會，只是欠缺一些運氣，一壘方向強勁滾地球被洋基Anthony Rizzo守下，整場5打數0安打。
道奇教頭不擔心大谷 讚他有兩次好的打席
在賽後記者會上，道奇主帥Roberts表示：「洋基投手群投出高水準，也做得很好，大谷8局的左外野飛球是一個很好的揮棒，最後一個打席（一壘滾地球），Rizzo守得很好，他有兩個不錯的打席，所以他沒問題。」
6月大谷打擊表現欠佳，截至目前6場比賽中，21打數僅5安打，打擊率.238，只有1支全壘打和2分打點，並且21打數吞下10次三振，這與去年6月單月最多15支全壘打的成績相比，表現有明顯差距。
去年休賽季大谷投入自由市場，引起各隊爭相網羅，紐約洋基也極力爭取，但大谷最終選擇「西岸邪惡帝國」道奇隊。大谷翔平生涯在洋基球場累計13場出賽，打擊率僅.130，但6支安打中，有4支是全壘打。