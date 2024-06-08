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清水健遭列黑名單！「AV女優拒合作6年」　當面告訴他原因尷尬了

▲日本知名男優清水健在AV界相當有地位，合作過無數的AV女優，作品也早已經數不清。（圖/NOWnews資料照）
▲日本知名男優清水健在AV界相當有地位，合作過無數的AV女優，作品也早已經數不清。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

日本知名男優清水健在AV界相當有地位，合作過無數的AV女優，作品也早已經數不清。然而一名日本AV女優白石茉莉奈過去曾經跟清水健合作過，但之後卻有長達6年時間都沒有再碰過面，近日白石茉莉奈終於公開原因，並且當面告訴還示範給清水健看，就是清水健在合作後某次錄影時，對她打招呼還觸碰她的胸部，讓她感到不舒服，於是直接就將清水健列入黑名單，讓清水健得知後也不斷向白石茉莉奈道歉。

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AV達人一劍浣春秋日前在網站《Play NO.1》表示，AV女優白石茉莉奈近日久違更新YouTube頻道，並且找來男優清水健一起聊天，而說到兩人曾經合作的契機，是在白石茉莉奈出道2年的時候曾經有過接觸，不過之後兩人卻長達6年都沒有合作演出作品，那是因為白石茉莉奈在這期間「把清水健列入黑名單。」

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▲日本AV女優白石茉莉奈長相甜美，深受不少粉絲喜愛。（圖/白石茉莉奈IG）
一劍浣春秋表示，其實男優多數大概知道自己為什麼會被女優列入黑名單，清水健惹火白石茉莉奈的關鍵，基本上可以說是活該，因為他某次在錄製電視節目時（不是AV拍攝），結果看到白石茉莉奈後，竟然一邊打招呼一邊觸摸白石茉莉奈的胸部，說是要讓對方「輕鬆一點。」

事後白石茉莉奈直接將此事告訴經紀人，清水健直接被列入合作黑名單，時間長達6年之久。白石茉莉奈也在最新影片當中告訴清水健這件事實，甚至親自示範當年清水健打招呼的無禮行為。讓清水健也自嘲差勁，並且向白石茉莉奈道歉。

不過，一劍浣春秋認為，兩人在2022年之後僅合作過一部作品，白石茉莉奈是否已經釋懷很難說，這件事情完全是清水健不好，如果不是重啟YouTube頻道需要流量，白石茉莉奈搞不好到現在還不願意理他。

▲白石茉莉奈合體清水健拍片，當面公開封殺清水健原因，就是因為過去在錄製非AV節目時，清水健不禮貌的打招呼行為，甚至親自示範，讓清水健也相當尷尬，自嘲差勁。（圖/YT@白石茉莉奈）
▲白石茉莉奈合體清水健拍片，當面公開封殺清水健原因，就是因為過去在錄製非AV節目時，清水健不禮貌的打招呼行為，甚至親自示範，讓清水健也相當尷尬，自嘲差勁。（圖/YT@白石茉莉奈）

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