蔡阿嘎找大律師處理蘿拉！這位粉絲3天前一句發問被朝聖：神預知
YouTuber祖師爺蔡阿嘎6日宣布，解雇任職10多年的老員工蘿拉，理由為對方從事不法行為造成公司重大損失，其實蘿拉被開除前，已經在蔡阿嘎的頻道消失一段時間，有忠實粉絲嗅到不尋常，留言詢問蘿拉的近況，沒想到，蔡阿嘎隔天就發布知名律師事務所的聲明，讓該條留言湧入其他粉絲朝聖，直呼：「神預知！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡阿嘎一家4月底參加北港媽祖遶境，有民眾目擊蘿拉在藝閣車後方的小貨車幫忙，蔡阿嘎成立的大頭佛工作室，5月29日於IG發文分享參觀高雄豪宅，蘿拉與其他員工的照片被後製P上，當時有粉絲留言：「才想著很久沒看到蘿拉了！」
本月5日，蔡阿嘎和老婆二伯一同分享到濟州島舉辦員工旅遊的照片，一名粉絲不解地問：「想知道怎麼沒有蘿拉了！」怎料，蔡阿嘎隔天就公開和蘿拉解除僱傭契約的聲明，讓大批粉絲回過頭朝聖這條留言，「你太厲害了」、「神人」、「預言家」、「神預言！」吸引超過200人按讚。
今天凌晨12點多，蔡阿嘎在粉專發文：「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為，因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活！」被認為是回應開除蘿拉一事，有粉絲解讀，蔡阿嘎為保護家人和同事，不拿員工出包作為素材來衝一波影片流量，形容這是蔡阿嘎留給蘿拉最後的溫柔。