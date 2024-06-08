玉山盃冠軍賽／柯敬賢敲場內全壘打！台南暴傳失誤　桃園先馳得點

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首局桃園市先發哀宥宇投出三上三下，而台南市先發張豪幸靠著高飛球接殺、三振，收下兩個出局數後，面對強打者柯敬賢，被敲出一壘側的強勁滾地安打。柯敬賢邁開腳程，轉眼間已即將上到三壘，台南市右外野手吳宇笙回傳球用力過猛，發生暴傳失誤，這也讓跑過三壘的柯敬賢得以直接跑回本壘，在首打席就完成1支「場內全壘打」。
柯敬賢在玉山盃4強賽上轟出3分砲，幫助桃園市擊敗強敵新北市，是球隊闖入總決賽的重要功臣。身高190公分、89公斤的柯敬賢，不論在體格、運動力上都相當突出，根據大聯盟記者Francys Romero近日的爆料指出，柯敬賢即將和美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇隊簽約，據傳簽約金約為70萬美元（約2260萬台幣），且將在接下來的幾天內正式簽約。
柯敬賢小檔案：
出生日期：2006年08月11日（17歲）
身高體重：190公分 89公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、外野手
最快球速：138 km/h
出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）
最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校
職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員
親屬關係：林維恩的表弟
經歷：
高雄市復興國小少棒隊
高雄市七賢國中青少棒隊
桃園市平鎮高中青棒隊
美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）
以上資料參考：台灣棒球維基館