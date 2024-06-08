山本由伸7局封鎖洋基完美演出！三振「怪力男」Stanton怒吼超狂

玉山盃冠軍賽／柯敬賢敲場內全壘打！台南暴傳失誤　桃園先馳得點

▲平鎮好手柯敬賢在玉山盃冠軍賽，敲出深遠安打，靠著台南市守備失誤，成功跑回本壘，完成場內全壘打。（圖／玉山盃提供）
▲平鎮好手柯敬賢在玉山盃冠軍賽，敲出深遠安打，靠著台南市守備失誤，成功跑回本壘，完成場內全壘打。（圖／玉山盃提供）

記者林之越/台北報導

柯敬賢場內轟！有「台灣甲子園」之稱的玉山盃全國青棒錦標賽，今（8）日總冠軍賽在天母球場熱血開打，由桃園市出戰台南市。來自平鎮高中的柯敬賢，在1局下的首打席就敲出一壘側穿越安打，腳程極快的他直奔向三壘。結果，吳宇笙回傳球發生暴傳失誤，讓柯敬賢直接跑回本壘，完成場內全壘打，為桃園市先馳得點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市拚衛冕　柯敬賢很重要

首局桃園市先發哀宥宇投出三上三下，而台南市先發張豪幸靠著高飛球接殺、三振，收下兩個出局數後，面對強打者柯敬賢，被敲出一壘側的強勁滾地安打。柯敬賢邁開腳程，轉眼間已即將上到三壘，台南市右外野手吳宇笙回傳球用力過猛，發生暴傳失誤，這也讓跑過三壘的柯敬賢得以直接跑回本壘，在首打席就完成1支「場內全壘打」

柯敬賢在玉山盃4強賽上轟出3分砲，幫助桃園市擊敗強敵新北市，是球隊闖入總決賽的重要功臣。身高190公分、89公斤的柯敬賢，不論在體格、運動力上都相當突出，根據大聯盟記者Francys Romero近日的爆料指出，柯敬賢即將和美國職棒大聯盟的洛杉磯道奇隊簽約，據傳簽約金約為70萬美元（約2260萬台幣），且將在接下來的幾天內正式簽約。


柯敬賢小檔案：

出生日期：2006年08月11日（17歲）

身高體重：190公分　89公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、外野手

最快球速：138 km/h

出生地點：中華民國高雄市（父親為台灣原住民、母親為南非人）

最高學歷：桃園市立平鎮高級中等學校

職棒選秀：2024年美國職棒洛杉磯道奇隊自由契約球員

親屬關係：林維恩的表弟

經歷：

高雄市復興國小少棒隊

高雄市七賢國中青少棒隊

桃園市平鎮高中青棒隊

美國職棒洛杉磯道奇隊（小聯盟，2024年～）

以上資料參考：台灣棒球維基館


玉山盃桃園市有機會奪5年內第4冠！平鎮柯敬賢旅外加盟道奇最終戰

平鎮柯敬賢加盟道奇！偶像就是大谷翔平　美媒爆料簽約金2260萬

林維恩旅美願望清單曝光！最想要三振林盛恩　對決平鎮隊友柯敬賢

玉山盃新北市5:1擊敗彰化縣奪季軍！蕭齊、曾偉喆未來有機會旅外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生