王心凌被點名挑戰《歌手》！1反射動作洩真實反應 畫面瘋傳掀議
甜心教主王心凌因陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季翻紅，人氣再度飆升，近年多在中國發展，唱跳實力備受肯定。近來《歌手2024》正熱播，由於該節目以不修音的現場表演為名，考驗歌手的演唱實力，受到關注，不少網友都敲碗王心凌挑戰，對此，王心凌也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
《歌手2024》開播以來，造成不少話題，由於過於真實，許多歌手都陸續翻車，不僅要面對直播演出的壓力，還得承受網友的酸言酸語。日前王心凌參加節目《歌手2024上場倒計時》，透露如果自己是汪蘇瀧肯定會血糖升高，一直很緊張，讓汪蘇瀧忍不住笑說：「不至於、不至於」，畫面在微博上掀起討論。
當王心凌被問到，有沒有意願挑戰《歌手2025》，她毫不猶豫假裝逃走，直喊：「謝謝、再見、掰掰」，還要汪蘇瀧要自己加油。這段節目片段曝光後，立刻在微博引發熱烈論，不少網友都笑虧王心凌：「王心淩每個星期都有演唱會很忙的啊」、「心淩這是在線教學如何禮貌拒絕對手」。
事實上，王心凌2022年參加《浪姐3》，以〈愛你〉再度爆紅，奪得節目總冠軍，在當時掀起了王心凌炫風，也因此身價不斷翻漲，然而王心凌曾表示，這種回憶一次就夠了，似乎是認為太高壓，也讓網友直呼，「哈哈！好不容易擺脫了浪姐的『陰影』我老婆說啥也不會再往『火坑裡』跳了」。