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直擊／邊佑錫見台北粉絲心跳飆到120！拿尺量全身曝光超細節祕密

▲《背著善宰跑》男主角邊佑錫在台北舉辦粉絲見面會，公開身高、頭圍、手掌長度，讓1500人尖叫不停。（圖／記者陳雅蘭、林調遜攝）
▲《背著善宰跑》男主角邊佑錫在台北舉辦粉絲見面會，公開身高、頭圍、手掌長度，讓1500人尖叫不停。（圖／記者陳雅蘭、林調遜攝）

記者陳雅蘭／台北報導

韓劇《背著善宰跑》男主角邊佑錫今（8）日在台大1樓一連舉辦2場粉絲見面會，下午場1點半開始，他率先在Weverse開直播，短短5分鐘吸引23萬人收看，邊佑錫直言：「我好緊張！」場上他更大方公開身高190公分、頭圍18公分，以及手掌21公分，TMI（生活小細節）令全場1500位粉絲為之瘋狂。

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▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲邊佑錫以《Loveholic》作為見面會開場曲。（圖／記者林調遜攝）
邊佑錫出場帶來《Loveholic》，唱完後以中文喊「你好！」接著表示：「我第一次來到台北舉辦亞洲見面會，我很開心，既然大家都是來看我的，我會努力讓大家留下美好回憶！謝謝！」他還加碼說中文「我愛你」，台下高聲回應「我也愛你」，邊佑錫比出大大的OK致意粉絲。

因為是第一次的亞洲巡迴見面會，台北更是第一站，邊佑錫拍胸脯示意自己心跳超過120下，他表示為了台北見面會做了很多準備，「來到了遙遠的台北舉辦見面會，謝謝大家來！」他昨晚還因此失眠沒睡好，直言：「真的太緊張了！」直到現在看到粉絲塞滿會場，他才有真實感「自己真的很紅」。

邊佑錫因為《背著善宰跑》獲封「國際初戀」，他說：「其實我並不知道大家為什麼那麼喜歡我…」台下粉絲給予鼓勵，大聲表示：「可愛又帥氣！」邊佑錫開心回應：「好我現在知道了！謝謝大家！」

▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲邊佑錫收到歌迷高喊「我也愛你」，比OK回應致謝。（圖／記者林調遜攝）
邊佑錫為了粉絲準備「圈粉Physical 」環節，因為身高眾說紛紜，187、189、190都有，他直接拿布尺實測，最後結果為189公分介於190公分之間，而頭圍則有18公分，手掌大小為21公分，問及理想型身高，他則表示：「比我小就可以！」再讓全場尖叫連連。

邊佑錫身高190.3公分，2010年21歲時以模特兒身分出道，跟南柱赫、張基龍是同期好友，但他出道一年選擇去當兵，2013年退伍後陸續參演《月之戀人－步步驚心：麗》、《舉重妖精金福珠》、《青春紀錄》、《大力女子姜南順》等知名電視劇，成績始終平平，直到今年第一次主演《背著善宰跑》，劇中飾演當紅明星「柳善宰」的他一炮而紅，IG粉絲數一個月內上漲200萬人，5月中粉絲數才750萬的他，目前已累積至929萬人，人氣非凡。

▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
▲▼邊佑錫作勢昏倒，引起全場熱烈尖叫。（圖／記者林調遜攝）
▲邊佑錫台北粉絲見面會。（圖／記者林調遜攝）
 

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