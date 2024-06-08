藍「反青鳥」！柯建銘點名13人超強卡司 建議也到海外宣講
立院藍白聯手通過國會改革法案，行政院已正式提出覆議案，如今民進黨計畫在各縣市舉辦「反濫權、護民主」全台宣講，而國民黨也將舉辦活動反制，對此民進黨立院黨團總召柯建銘今（8）日呼籲國民黨不要螳臂擋車、以卵擊石，應該向《憲法》與民意起義來歸，更建議國民黨宣講團卡司一定要很強，點名包括民眾黨立委黃國昌等13人，狠酸這是歷史上偉大創舉，可以得政治諾貝爾獎，更建議要到海外巡迴，讓大家看清國民黨的悲哀。
記者陳威叡／台北報導
對於國民黨將啟動「反青鳥」全台宣講反制民進黨，柯建銘今日呼籲國民黨不要螳臂擋車、以卵擊石，應該向憲法跟民意起義來歸，如今要成立宣導團，這是歷史上偉大創舉，可以得政治諾貝爾獎。
柯建銘說，這場活動創意總監就是朱立倫，整個口號主視覺與團隊都幫他想好了，就是「反憲政、反民主、挺擴權、挺錢坑」，而全國巡迴演講，卡司要很強，當然還包括傅崐萁，黃國昌也少不了，王鴻薇、羅智強、徐巧芯、翁曉玲也是必要人選。
此外柯建銘說，很多國民黨立委表現讓人耳目一新，台中3個立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪，另還有全國得票率最低的鄭正鈐、涂權吉與牛煦庭，另建議也要到海外巡迴，讓大家看見國民黨的悲哀的一面。
柯建銘也向朱立倫喊話，作為黨主席要負責一切，趕快向《憲法》、民意低頭，否則國民黨將滅黨在他手上，歷史會記住這一刻，如果不信的話，就請國民黨提不信任案解散國會，讓大家接受民意重新考驗，若國民黨認為自己站在道德面，這歷史上偉大創意會贏得戰役的話，就趕快啟動！