店門掛「民主炒飯不加蔥仔」遭酸民惡意負評！宜蘭業者報警提告
藍白強行闖關「國會擴權」相關法案，讓民眾自發走上青島東路抗議，「青鳥行動」全台開花守護民主底線，宜蘭羅東知名「王記炒飯」同樣展現反對藍白立場，店門口高掛「民主炒飯，不加蔥仔」布條，更推出「民主炒飯不加蔥」，豈料卻遭酸民惡意留言、攻擊，店家表示已對不實指控已進行蒐證，已正式報警提告。
記者孫唯容／綜合報導
「王記炒飯」位在宜蘭羅東，業者堅定反對國會擴權相關法案，5月份分別參與青鳥行動台北場與宜蘭場活動，宜蘭場更免費提供40份炒飯作為物資支援，「王記炒飯」在店外高掛「民主炒飯，不加蔥仔」布條，只要是炒飯、炒麵「都不會有蔥」扣除盈餘20%捐贈給相關團體，另外只要顧客說出「反對暴力立法、我支持民主」通關密語，加送飲料一杯。
不過，卻有酸民看不順眼，在Google Map及官方臉書惡意出征，寫下「環保局打起來，說有看到老鼠到處跑」、「吃過的都得大腸癌」、「號召去佔領一個月，不然落人去鬧讓他們不能營業」、「他們一定用超思的蛋」、「少數暴力」、「掛布條行偷工減料之實」等等。
業者表示，這些言論損壞他們的商譽、公然污辱與恐嚇，已截圖報案提告；業者也聲明表示，「王記炒飯」不分黨派，僅是反對該法案，並呼籲立法院依照正常程序行事，而非無視程序、自我擴大權力。店內張貼相關海報，藉此抗議提出該法案的立法委員。
業者指出，他們將持續捍衛得來不易的民主，並嚴厲譴責任何破壞憲政體制的行為。歷史不應重演，「我們必須堅守民主的底線」。相關不實指控，亦將一一截圖報警提告，網路不是可以留言不用負責的地方，讓惡意留言者明白網路留言也需負起責任。