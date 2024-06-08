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三上悠亞自爆「酒醉舌吻傑尼斯偶像」內幕！怒喊：我被陷害了

▲三上悠亞近日在網路節目上，自爆當年「酒醉舌吻傑尼斯偶像」的內幕，生氣地怒喊：「我像是被陷害了！」（圖／翻攝自三上悠亞IG）
▲三上悠亞近日在網路節目上，自爆當年「酒醉舌吻傑尼斯偶像」的內幕，生氣地怒喊：「我像是被陷害了！」（圖／翻攝自三上悠亞IG）

記者張一笙／綜合報導

知名前AV女優2023年時選擇在30歲生日後正式引退，隨後積極轉型藝人、YouTuber活躍於日本、台灣綜藝節目，同時經營時尚品牌，副業發展相當成功。近日，三上悠亞在網路節目中，提及自己過去在SKE48偶像時，被拍到與傑尼斯偶像手越祐也酒醉後舌吻照，生氣地自爆：「我被陷害了！」

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▲三上悠亞過去曾以本名「鬼頭桃菜」加入SKE48成為偶像，隨後被爆出黑料導致形象崩壞退團。（圖／翻攝自三上悠亞IG）
▲三上悠亞過去曾以本名「鬼頭桃菜」加入SKE48成為偶像，隨後被爆出黑料導致形象崩壞退團。（圖／翻攝自三上悠亞IG）
三上悠亞2009年以本名鬼頭桃菜加入女團SKE48成為Team S成員，原先被看好成為人氣偶像，未料2013年被爆出在聚會中喝酒醉，並與傑尼斯男星手越祐也激情舌吻的照片，讓她形象一夕之間崩壞，隔年就「被畢業」，並於2015年出道拍AV。

三上悠亞坦然地表示：「我在偶像時期就是個超級問題兒童。」三上悠亞回想當時她只覺得只要能當上偶像就夠了，絲毫沒有意識到偶像工作的專業性，甚至還跟粉絲私下外出、交往。三上悠亞說，當時的她受到一名派對咖男性的邀請，參加東京港區舉辦的派對，心情興奮之餘就與隔壁的男子「激烈熱吻」，隨後照片就被爆光。

▲三上悠亞表示當年被拍到酒醉激吻手越祐也的照片，是被邀她去派對的人拍的。（圖／翻攝自三上悠亞IG）
▲三上悠亞表示當年被拍到酒醉激吻手越祐也的照片，是被邀她去派對的人拍的。（圖／翻攝自三上悠亞IG）
三上悠亞表示；「那不是一個隨便的親吻，沒有一定的感覺是無法親吻的，不是嗎？我當初並不是隨便親吻的！」三上悠亞還加碼爆料，當時拍下照片的人，就是約她去參加活動的派對咖，並且氣憤地表示：「我像是被陷害了！」

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