湖人玩真的！重金挖角康大冠軍教頭Hurley　美媒曝開8年32億鉅約

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根據先前的報導消息，外界多數認為湖人最終將任命前射手JJ Redick為總教練，並可能於6月底正式官宣。Redick目前是ESPN的NBA轉播團隊的成員，也是LeBron James主持的「Mind the Game」播客的聯合主持人。
據《ESPN》權威記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，湖人隊老闆Jeanie Buss和總經理Rob Pelinka於今日親自會見Hurley，並向他開出「高額、年數長的合約」。內幕消息人士Anthony Irwin在社群媒體上補充，這份合約報價為8年1億美元。
除了Phil Jackson之外，湖人隊在尋找新任總教練時，鮮少追求過大牌教練，但值得注意的是，2004年湖人曾追求杜克大學的傳奇「K教練」Mike Krzyzewski，但最終被他拒絕。
湖人要挖Hurley要先付5779萬 他曾拒年薪千薪
Dan Hurley在NCAA大學籃球界已經證明自己的實力。他在康乃狄克大學的執教期間，帶領球隊連續2年贏得NCAA冠軍。Hurley去年才剛剛與康乃狄克大學續簽了一份為期6年、總值3210萬美元的合約。
據美國體育媒體Spotrac聯合創始人Michael Ginnitti透露，肯塔基大學曾以千萬美元年薪挖角Hurley，但未能成功。如果湖人要挖角Hurley，可能需要支付一筆約合台幣5779萬元的違約金。
Hurley渴望執教NBA 適合湖人前景
湖人隊對Hurley的興趣並非一時衝動。Wojnarowski指出，LeBron James一直很欣賞Hurley的複雜進攻體系，這將是Hurley的一個重要優勢。假設James以自由球員身份重返洛杉磯，湖人有可能在本月的選秀中用第55順位選中南加州大學後衛Bronny James，這使得Hurley成為更有吸引力的候選人。這樣一來，James將有機會與他的兒子一起打球，而Hurley和他的教練團隊將負責Bronny的職業發展。
湖人隊選擇Hurley作為主教練的意圖顯示出他們對於未來的重視。Hurley擅長進攻戰術和球員發展，這對湖人隊未來的前景非常重要。51歲的Hurley一直渴望能執教NBA球隊，湖人這支籃球界最成功的球隊，自然也是他求職的目標之一。