溫貞菱媽媽超像林志玲？曬母昔日驚人美照 粉絲驚嘆：有出道嗎
温貞菱媽媽日前過生日，温貞菱也在IG上曬出幫媽媽慶生的照片，並寫下：「Happy birthday to you. You’re the angel in my life.」短短數字充分表現她與媽媽的好感情。温貞菱也曬出媽媽年輕時的驚人美照，不少粉絲看到後紛紛驚訝表示温貞菱的媽媽超像林志玲，並驚嘆地詢問：「媽媽有出道嗎？」
記者張一笙／綜合報導
温貞菱在社群平台放上媽媽年輕時的照片，照片雖然有點年代，略帶幾分斑駁，照片顏色也有褪色，但温媽媽年輕時清新脫俗的臉龐，讓不少粉絲直呼温媽媽天生麗質，難怪女兒温貞菱也那麼漂亮。
不少粉絲紛紛在留言處獻上生日祝福，同時大讚温貞菱媽媽的驚人美貌。不少粉絲都指出，年輕時的温媽媽，跟台灣第一名模「林志玲」長相十分神似，並好奇地詢問：「媽媽當年有出道嗎？」
温貞菱也在後面曬出幫媽媽慶生，以及與媽媽嘴對嘴的照片，讓不少粉絲紛紛湧入留言區祝福温媽媽：「生日快樂」、「身體健康」、「可愛温媽生日快樂」、「好正的母女二人組」、「跟温媽媽是同個模子印出來的！一模一樣！美」，甚至有粉絲開玩笑地表示：「岳母，生日快樂」，讓不少粉絲們都笑翻。