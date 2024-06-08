空官徐皓明母、外婆赴美參加畢典遇車禍重傷！在美募款破30萬美元
空軍官校學生徐皓明獲選拔為公費留學名額，派赴美國空軍官校就讀4年，成績優異，曾代表前往美國西點軍校交流，今年5月份畢業，與他許久未見的母親、外婆飛往美國參加畢業典禮，3人卻不幸發生車禍重傷，初估在美醫療費用恐高達100萬美元，讓徐家經濟雪上加霜，台灣空軍官校已於7日成立捐款專戶協助募款，另外科羅拉多台灣同鄉會和緊急救助會也在網上發起目標25萬美元募資活動，第一階段已經衝破30萬美元。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，空軍官校學生徐皓明來自澎湖，為家中為獨子，原本家中經濟狀況就不寬裕，父親長期臥病在床，由徐母擔任社福員兼職照顧徐父，但母親也需要洗腎，他為了減輕家計負擔選擇就讀軍校，因成績優異，拿到公費留美名額，畢業前夕更代表優秀畢業生到西點軍校交流。
空軍軍官學校指出，徐皓明原訂5月30日畢業，卻於美國時間5月25日駕車搭載外婆及母親時，在科羅拉多州駕車發生重大車禍，徐經治療雖無大礙，但他的外婆及母親經醫院診治後，目前頸部以下不能動、無法進食，額外還需接受洗腎，均需進行重大手術，並於術後住進加護病房觀察。
面對車禍與巨額的醫療費用，民進黨立委王定宇透露，徐皓明說「雖然難過，但我還是要鎮定，因為如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。空軍軍官學校也表示，懇請空軍同袍捐款急難救助金，慷慨解囊提供當事人在美醫療、返國照護、生活急難等協助，使其在緊急危難之際能渡過危機。
空軍司令部發佈新聞稿表示，目前已由駐美代表團幫助徐生生活照顧、辦理保險給付、理賠、醫療協助及協調美空軍官校提供法律諮詢等相關事宜，已請美空軍協助洽詢美國民航醫療專機評估費用，續依美醫院治療情況，規劃適切方式與日期。若經醫療專機返國，將由軍醫局依家屬意願協助轉院、治療等事宜。且已指派專人照顧、慰慰在台家屬，隨時提供最新進度，使其安心。
據了解，科羅拉多台灣同鄉會和緊急救助會也在網上發起目標25萬美元募資活動，第一階段已經衝破30萬美元近2200人湧入捐款，只希望徐皓明一家人能夠早日渡過難關。