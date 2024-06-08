全台8家樂園端午連假優惠　身分證有5半價、健保卡5個「蛋」299元

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只要身分證正面有數字5，即日起至6月10日到義大遊樂世界現場購票，原價899元的全票直接打5折。活動僅限身分證，其他像駕照、健保卡跟護照都不適用，出發前記得先確認好別帶錯。且團體不適用。
📍雲仙樂園
端午節6月10日生日的壽星免費，6月份的壽星也能享有半價150元的入園好康，但優惠只限端午節1天。
📍劍湖山世界
連假期間推另類立蛋，只要健保卡卡號中有5個蛋（即5個以上的數字0）就可用每人299元的超值優惠價入園（原價999元），同行親友也可享有低於600元的優惠票價（至多優惠2名）。此外，6月份壽星在整個6月也能以低於400元的價格購買門票。
📍九族文化村
九族文化村祝福全天下的考生包「中」，在端午三天連假期間，只要憑學生證或任何考試的准考證、報名繳費單，原價800元的學生票，只要700元。如果是6月份壽星，全票900元門票特價700元，如果是當日壽星更是只要500元。
📍六福村主題遊樂園
|鎖定鄉親推出回娘家優惠，設籍桃園跟新竹的民眾，端午連假期間優惠價599元（原價1199元），如果是新竹關西跟桃園龍潭的鄉親，優惠再下殺到399元，等於現省800元。
📍小叮噹科學主題樂園
6月份壽星即日起至6月10日來慶生就門票免費。不是壽星，現場購票也可以享有門票買一送一好康（須搭配購買原價票價720元，就能使用優惠）。
📍麗寶樂園
即日起到6月30日推出謝師宴專案，邀同學跟老師一起來玩、吃飯店Buffet，有吃有玩1人只要799元（原價2268元）。另外，全台最大水樂園「馬拉灣」也已正式開園，即日起到6月10日端午節，加入麗寶樂園渡假區會員即可以雙人999元入園（原價2600元）。
📍頑皮世界
於端午連假期間推出在官網與現場購票，最低5折起（全票700元、優惠價480元，600元的學童票只要380元，560元的幼童票直接打對折變280元），再送30元消費券。