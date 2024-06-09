端午節吃粽子重點！「配空心菜、竹筍湯」助消化　2類人不可沾醬

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台北醫學大學附設院營養室主任蘇秀悅指出，傳統肉粽餡料包括糯米、花生、鹹蛋黃及五花肉等，熱量大約500~600大卡，相當於1個便當的熱量，所以會建議搭配清爽的蔬菜，例如燙空心菜、玉米筍、竹筍湯等，以免增加身體負擔。
蘇秀悅也說，對於份量大的粽子，如廣東粽、荷葉粽等，建議減半食用，尤其粽子只是應景的食物，最好依家人數吃個2~3餐即可，應適量購買即可。
粽子放冷凍庫別太久 3月內完食
此外，不要以為粽子放冷凍庫不會壞，因此放上半年，甚至一整年，民眾仍需注意先進先出，一定要在保存期限內完食，最好3個月內就吃掉。
蘇秀悅並表示，粽子多以糯米製成，再加上製作過程拌入油脂、加入肥肉，腸胃不易消化，若腸胃功能不佳或胃食道逆流者，更應謹慎食用。
另因糯米屬支鏈澱粉高的食物，尤其是甜粽、豆沙粽，吃後易使血糖快速上升，因此糖尿病患者必須嚴謹控制份量，建議每餐不要超過半碗糯米，且應先食用1碗蔬菜湯如竹筍湯、蘿蔔湯，或先吃涼拌菜如小黃瓜、蘆筍等再吃粽子，以減緩血糖上升速度。
高脂血症病人少吃粽 腎功能差別沾醬
此外，許多粽子為求可口，尤其是鹹粽，會加入豬油、肥肉及鹹蛋黃等，飽和脂肪酸及膽固醇含量偏高，高脂血症病人應限量食用，或挑小粽子應景即可。
蘇秀悅也提醒，吃粽子多會沾醬，包括醬油、甜辣醬、辣椒醬等，這些調味料的鈉含量較高，若有高血壓或腎功能較差，建議不要再加醬料。