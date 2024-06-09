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端午節吃粽子重點！「配空心菜、竹筍湯」助消化　2類人不可沾醬

▲端午節吃粽子注意，一顆熱量最多可達800大卡，慢跑一小時才能控制體重，營養師教助消化吃法。（圖／記者黃韻文攝）
▲端午節吃粽子注意，一顆熱量最多可達800大卡，慢跑一小時才能控制體重，營養師教助消化吃法。（圖／記者黃韻文攝）

家庭消費中心／綜合報導

端午節來臨，台灣粽子種類繁多，有北部粽、南部粽、客家粽、潮州粽、廣東粽等， 餡料與做法都不同，每顆熱量可從250大卡到700、甚至800大卡；專家說，民眾不易從粽子體積大小推算熱量，建議每顆都要謹慎攝取，若比平常飲食多吃1顆，可估約350大卡，以60公斤者為例，要慢跑35分鐘至40分鐘才能控制體重。 

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端午吃粽子  建議搭配青菜、竹筍湯

台北醫學大學附設院營養室主任蘇秀悅指出，傳統肉粽餡料包括糯米、花生、鹹蛋黃及五花肉等，熱量大約500~600大卡，相當於1個便當的熱量，所以會建議搭配清爽的蔬菜，例如燙空心菜、玉米筍、竹筍湯等，以免增加身體負擔。

▲端午節包粽子，肉粽餡料內餡、香菇、鹹蛋黃、花生、瘦肉、肥肉。（圖／記者黃韻文攝）
▲傳統肉粽餡料包括糯米、花生、鹹蛋黃、五花肉等。（圖／記者黃韻文攝）
蘇秀悅也說，對於份量大的粽子，如廣東粽、荷葉粽等，建議減半食用，尤其粽子只是應景的食物，最好依家人數吃個2~3餐即可，應適量購買即可。

粽子放冷凍庫別太久　3月內完食

此外，不要以為粽子放冷凍庫不會壞，因此放上半年，甚至一整年，民眾仍需注意先進先出，一定要在保存期限內完食，最好3個月內就吃掉。

蘇秀悅並表示，粽子多以糯米製成，再加上製作過程拌入油脂、加入肥肉，腸胃不易消化，若腸胃功能不佳或胃食道逆流者，更應謹慎食用。

▲端午節你吃什麼粽？粽子種類一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心製表）
▲端午節粽子種類一圖看懂。（圖／NOWnews社群中心製表）
另因糯米屬支鏈澱粉高的食物，尤其是甜粽、豆沙粽，吃後易使血糖快速上升，因此糖尿病患者必須嚴謹控制份量，建議每餐不要超過半碗糯米，且應先食用1碗蔬菜湯如竹筍湯、蘿蔔湯，或先吃涼拌菜如小黃瓜、蘆筍等再吃粽子，以減緩血糖上升速度。

高脂血症病人少吃粽　腎功能差別沾醬

此外，許多粽子為求可口，尤其是鹹粽，會加入豬油、肥肉及鹹蛋黃等，飽和脂肪酸及膽固醇含量偏高，高脂血症病人應限量食用，或挑小粽子應景即可。

蘇秀悅也提醒，吃粽子多會沾醬，包括醬油、甜辣醬、辣椒醬等，這些調味料的鈉含量較高，若有高血壓或腎功能較差，建議不要再加醬料。


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