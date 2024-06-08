張學友演唱會代班人選？PTT鄉民沒懸念推他：不只聲音連臉型都像
張學友上週暫時結束台北小巨蛋巡演後，短暫回到香港，怎料，突然感到身體不適，就醫後確認感染RSV（呼吸道合胞病毒），由於無法正常唱歌，緊急取消7日、8日和9日的演出。有鄉民幽默發問，有誰可以代替失聲的張學友完成演唱會，許多人點名素人歌手、健身網紅張楷，大讚：「聲音像，臉型也像！」
記者楊穎軒／綜合報導
一位鄉民在PTT以「張學友演唱會代班人選」發文，好奇「歌神」的代唱人選，「聽說張學友的演唱會臨時喊卡停辦，我是覺得很可惜啦！如果不停辦的話，有沒有哪個人選可以代替學友哥上台唱一下呢？」
貼文一發布，引來大批鄉民回覆，不少人想到以模仿張學友走紅的幾位男藝人，「歐弟」、「楊昇達啊！還加碼脫口秀」、「楊昇達吧！模仿得真的很像」、「歐漢聲啊！你以為四大天王的張學友是誰扮？」
其中被提到最多次的反而不是男明星，而是知名健身教練、過去以模仿張學友唱歌打開知名度的張楷，「張楷，楷教練」、「楷教練！直接唱整場都沒問題」、「楷教練現在的狀況還比張學友好」、「楷教練頂個幾首真的沒問題」、「唯一首選楷教練，肌肉版學友」、「張學友對嘴，楷教練在後面唱，絕對不會被發現」、「楷教練啊！聲音像，臉型像，就是壯了點！」
張楷1996年曾經有機會以男團「四大天王」出道，可惜徵選時敗給歐漢聲（歐弟），不過張楷沒有放棄最愛的歌唱，正職是健身房教練的他，閒暇之餘也報名參加大小歌唱比賽和選秀節目，且幾乎都選唱偶像張學友的作品，長相有點神似歌神的張楷，除了張學友的鼻腔共鳴，連眉毛的神韻、蓮花指都學得惟妙惟肖，這項技能還讓他接下不少商演。