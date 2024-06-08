蔡阿嘎Podcast酸蘿拉？暗諷「3000萬同學」　二伯大頭佛尬笑回應

蘿拉生日超盛大！蔡阿嘎3年前幫她慶生畫面曝　粉絲嘆：回不去了

▲蔡阿嘎6日高調開除蘿拉，有粉絲翻出過往蔡阿嘎曾在2021年為蘿拉盛大慶生的影片，感嘆地表示：「回不去了！」（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎6日高調開除蘿拉，有粉絲翻出過往蔡阿嘎曾在2021年為蘿拉盛大慶生的影片，感嘆地表示：「回不去了！」（圖／蔡阿嘎臉書）

記者張一笙／綜合報導

在YouTube上擁有超過百萬訂閱的蔡阿嘎，因為題材多樣性深受粉絲喜愛，未料6日深夜，無預警開除元老級員工蘿拉，讓不少粉絲都十分驚訝！事實上，在開除蘿拉以前，蔡阿嘎甚至在2021年時幫蘿拉舉辦大型生日會，讓不少粉絲感嘆：「回不去了！」

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▲蔡阿嘎2021年時曾高調幫蘿拉慶生，如今高調切割，讓不少粉絲紛紛感嘆：「回不去了！」（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎2021年時曾高調幫蘿拉慶生，如今高調切割，讓不少粉絲紛紛感嘆：「回不去了！」（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
蔡阿嘎2021年時為蘿拉慶生，不只布置場地，還準備不找禮物跟蛋糕。蔡阿嘎當時還開玩笑表示自己生日都沒有這麼大的規模，事後還將影片分享到臉書。如今，蘿拉因為不法行為遭蔡阿嘎開除，不少粉絲都到影片留言處朝聖，紛紛留言表示：「出事了」、「回不去了」、「做老闆很心酸的」、「現在看也太諷刺」。

事實上，蘿拉作為蔡阿嘎的元老級員工，不少蔡阿嘎的資深粉絲都表示蘿拉的業務能力很好，如今被蔡阿嘎高調大動作切割，同時找來超大型律師事務所「萬國律師事務所」發出律師函，讓不少粉絲都感到十分唏噓。

▲蔡阿嘎（後排左一）開除心腹蘿拉（前排中），一名粉絲3天前的留言被形容神預言。（圖／蔡阿嘎臉書）
▲蔡阿嘎（後排左一）6日晚間高調透過律師聲明，開除元老蘿拉（前排中）。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）
事情發生後，蔡阿嘎不僅連發3文，被不少粉絲猜測是在暗酸蘿拉，甚至也在前天的Podcast中，暗酸「3000萬同學」，讓不少感嘆過往蔡阿嘎與蘿拉的好交情，如今已經「回不去了」。

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