蘿拉生日超盛大！蔡阿嘎3年前幫她慶生畫面曝 粉絲嘆：回不去了
在YouTube上擁有超過百萬訂閱的蔡阿嘎，因為題材多樣性深受粉絲喜愛，未料6日深夜，無預警開除元老級員工蘿拉，讓不少粉絲都十分驚訝！事實上，在開除蘿拉以前，蔡阿嘎甚至在2021年時幫蘿拉舉辦大型生日會，讓不少粉絲感嘆：「回不去了！」
記者張一笙／綜合報導
蔡阿嘎2021年時為蘿拉慶生，不只布置場地，還準備不找禮物跟蛋糕。蔡阿嘎當時還開玩笑表示自己生日都沒有這麼大的規模，事後還將影片分享到臉書。如今，蘿拉因為不法行為遭蔡阿嘎開除，不少粉絲都到影片留言處朝聖，紛紛留言表示：「出事了」、「回不去了」、「做老闆很心酸的」、「現在看也太諷刺」。
事實上，蘿拉作為蔡阿嘎的元老級員工，不少蔡阿嘎的資深粉絲都表示蘿拉的業務能力很好，如今被蔡阿嘎高調大動作切割，同時找來超大型律師事務所「萬國律師事務所」發出律師函，讓不少粉絲都感到十分唏噓。
事情發生後，蔡阿嘎不僅連發3文，被不少粉絲猜測是在暗酸蘿拉，甚至也在前天的Podcast中，暗酸「3000萬同學」，讓不少感嘆過往蔡阿嘎與蘿拉的好交情，如今已經「回不去了」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。