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峮峮待靈堂30min嚇壞！見邱瓈寬「消瘦一圈」驚呼：要多吃東西

▲啦啦隊女神峮峮在邱瓈寬母親靈堂待了半小時，透露看見邱瓈寬變得消瘦，希望她多吃點東西。（圖／NOWnews攝影中心）
▲啦啦隊女神峮峮在邱瓈寬母親靈堂待了半小時，透露看見邱瓈寬變得消瘦，希望她多吃點東西。（圖／NOWnews攝影中心）

記者吳昕蓓／綜合報導

演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬母親6月1日病逝，享壽93歲。追思會從6日起至14日上午10點至下午6點開放，今（8）日進入第3天，啦啦隊女神峮峮也現身現場，在靈堂待了半小時，她忍不住驚呼，邱瓈寬變得太消瘦，讓人十分擔心，叮嚀對方要多吃東西。

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▲峮峮一身黑現身邱瓈寬母親追思會悼念。（圖／NOWnews攝影中心）
峮峮受訪時表示，看到邱瓈寬變得消瘦，不禁直呼：「寬姐妳怎麼變這麼瘦！」希望對方能多吃一點東西，「我有跟寬姐說，妳要吃東西，跟我一樣食慾很好唷！」經紀人也補充，因為峮峮的食慾很好，在知道邱瓈寬常常不按時吃飯後，便希望能把自己的好食慾分享給對方。

由於邱瓈寬和藍心湄是多年好友，加上峮峮近來常上藍心湄的節目《女人我最大》，邱瓈寬也特別交代好友要好好照顧峮峮。峮峮經紀人也表示，當時峮峮得知邱瓈寬母親過世的噩耗，還正在錄製節目，但第一時間就透過經紀人表示，很想立刻到現場抱抱邱瓈寬，顯現出兩人的好感情。

▲藍心湄現身邱瓈寬母親追思會致哀，離場時拭淚，不忘關心現場媒體朋友：「你們辛苦了。」展現前輩姿態。（圖／NOWnews攝影中心）
▲藍心湄現身邱瓈寬母親追思會致哀，離場時拭淚，不忘關心現場媒體朋友：「你們辛苦了。」展現前輩姿態。（圖／NOWnews攝影中心）
事實上，邱瓈寬母親追思會場設於臥龍街的「耆福會館」，6日起開放各界親友致哀，許多藝人都到場哀悼，包括張小燕、王力宏、黑人范范夫妻、謝金燕、李明依、黃韻玲等人，藍心湄也透露，她有和邱媽媽說話，「要保佑阿寬啊！讓她平安、健康、乖乖聽醫生的話」，希望邱瓈寬能好好吃飯、好好愛惜身體。

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