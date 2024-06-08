青鳥遷移！民進黨全台宣講周五登場 首站直搗傅崐萁本命區
立法院藍白聯手通過國會改革法案，行政院日前正式提出覆議，民進黨則計畫在全台舉辦下鄉宣講活動，對此民進黨秘書長林右昌今（8）日受訪表示，首場將舉辦在花蓮，依序為新北與台北，並將在下周五六日登場，主要能夠讓全民對此有更深的認識與了解，對於藍營稱背後蘊藏罷免動機，林也反擊稱，舉辦全台宣講是要深化民主，目的不在罷免，層次沒那麼低。
記者陳威叡／台北報導
對於國會改革法案，行政院已於日前正式提出覆議，待總統核可之後送至立法院會進行表決，民進黨計畫在全台舉辦宣講活動。林右昌今日受訪表示，第一場應該會在花蓮，依序為新北與台北，該活動最重要是讓全民對國會發生的事情有更深的認識與了解，又是否會影響到人民的權益，這都是大家最希望知道的。
至於國民黨認為民進黨此舉背後蘊藏罷免動機，林右昌則稱，如果什麼事情都用政治或是對抗的角度去看待，這並非民主之福，其實從執政黨角度出發，不會希望跟在野黨對抗，而是希望是能夠得到所有人認同跟支持，讓施政能夠順利，宣講重要目的是民主深化，台灣很重要的價值在於自由與民主，全民也能透過這過程來認知學習，不是在野黨這麼權謀的認為是為了罷免或政治對抗，目的不在此，層次沒那麼低。
最後林右昌也預告，宣講活動將在下周五六日示範與啟動。