蔡阿嘎切割蘿拉再喊「把髒亂清乾淨」！心累PO家中混亂照網秒懂
知名YouTuber蔡阿嘎大動作開除資深員工蘿拉，聲明中提及「個人不法行為造成公司重大損失」，此事引起一陣討論。他近日的發文都被放大猜測，8日下午他再度發文，並且文末以hashtag方式指出「把髒亂清乾淨就沒事了」，更被人說：「嘎哥最近發的文很像都話中有話。」
記者林奕如／綜合報導
蔡阿嘎在8日凌晨發出員工合照，表示「這樣算是長大了吧？流量擺在眼前但莫徒務近功，不躁進不作為。」他未具體指出「流量擺眼前」是什麼事，但接著提到「因為有需要保護的人事物，所以要繼續好好工作、好好生活。」疑似回應開除蘿拉這件事。他下午又再分享一張9位小孩在家中玩耍的照片，氣氛看起來熱鬧，不過家中一片混亂，他笑稱：「這個壓力測試好恐怖啊。」
蔡阿嘎文末以hashtag方式指出，「#大家不用擔心，嘎哥把髒亂清乾淨就沒事了」，不少粉絲湧入留言「最近發文的文字後面都很有寓意」、「看了你笑著心裡卻是酸的，還是希望你能用這樣的話中話宣洩，留給她最後的溫柔，你會更好的」、「一切都會變好的」。
回顧這起的事件，蔡阿嘎6日透過萬國法律事務所發布聲明，「因蘿拉個人不法行為嚴重違反蔡阿嘎工作室所屬公司之公司政策及工作規則，造成公司重大損失，不得已與蘿拉終止勞雇關係，未來也無任何關聯。」老粉起底指出，蘿拉是工作室老臣之一，她一路陪蔡阿嘎成名，老闆蔡阿嘎對她也很大方，年終獎金在她期望數字上又加碼送出26萬，頻道還有一集是到她家開箱，床底下滿滿的愛馬仕包，粗估總價可以買房子的頭期款，讓人吃驚。